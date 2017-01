Erst Tauwetter, dann wieder Winter Schneewalze kommt jetzt bis nach Wien

Zuvor war die erste Trainingseinheit wegen des Wetters bereits von 10.45 Uhr auf 12.30 Uhr verschoben worden. Nach dem starken Schneefall in der Nacht musste diese nun komplett abgesagt werden.Zauchensee hätte am Donnerstag das Comeback von Lindsey Vonn nach langer Verletzungspause werden sollen. Nun muss sich die US-Amerikanerin weiter gedulden. Die Abfahrt ist für Samstag geplant, am Sonntag folgt eine Kombination. Auch am Freitag soll es weiter schneien.Vonn erlitt im November einen Oberarmbruch. Der Knochen wurde mit einer Metallplatte fixiert. "Es waren harte drei Monate mit über 300 Stunden Rehabilitation", stöhnt die 32-Jährige. Auch Julia Mancuso hätte am Donnerstag nach zwei Jahren ihr Comeback geben sollen.