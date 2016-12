Erste Punkte für Veith Mikaela Shiffrin holt das Semmering-Doppel

Kein Ersatz möglich ÖSV-Abfahrer über Abfahrts-Streichung verärgert

RTL am Semmering Anna Veith: Tränen und Steinschlag beim Comeback

Comeback heute am Semmering Anna Veith: "431 Tage Schmerz sind genug"

"Es hat sich ausgezahlt", freute sich die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin – und hakte ihre schwere Verletzung am rechten Knie ab: "Super, dass 2016 endlich vorbei ist. 2017 geht es steil bergauf. Bei Riesentorlauf in Marburg werde ich am 7. Jänner wieder antreten."Was Veith Hoffnung macht: Am Dienstag verpasste sie mit 3,21 Sekunden als 49. die Entscheidung, diesmal fehlten auf Siegerin Mikaela Shiffrin im zweiten Durchgang nur 2,68 Sekunden – in einzelnen Abschnitten hielt die Salzburgerin sogar mit der US-Athletin mit. "Ich weiß, wo ich ansetzen muss", gibt sie sich kämpferisch. Shiffrin fightet nach dem zweiten Riesentorlauf-Sieg in 24 Stunden (vor Tessa Worley/Fr und Viktoria Rebensburg/D) am Donnerstag im Flutlicht-Slalom um den Semmering-Hattrick.Nach dem 25. Weltcup-Sieg (gleichauf mit Michi Dorfmeister) führt die 21-Jährige den Gesamtweltcup 115 Zähler vor Lara Gut (Sz) an. Beste heimische Athletin: Stephanie Brunner als Fünfte. Ricarda Haaser kam auf Platz zehn.