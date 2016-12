Am 22. März 2015 bestritt Anna Veith – damals noch Fenninger – ihr letztes Rennen. Jetzt ist sie zurück. (Foto: GEPA)

"Ich brauche jetzt ein großes Stück Mut – nach 431 Tagen mit Schmerz, Angst, Enttäuschung, Überwindung, Arbeit und Herausforderung", sagt sie. Veith wird beim Riesentorlauf am Dienstag mit Startnummer 14 in das Rennen gehen. Ihre Erwartungen: "Ein paar lässige Schwünge in den Schnee zaubern – nicht mehr und nicht weniger."Das operierte rechte Knie sollte nach Kreuzbandriss, Seitenbandriss, Meniskusschaden und – besonders schlimm – dem Riss der Patellasehne halten. "Die Fortschritte im Training waren gut. Ich habe das Gefühl, ich kann Schwünge wieder auf Druck fahren."Damen-Coach Jürgen Kriechbaum ist über das Comeback – egal wie es ausgeht – glücklich: "Es ist einfach ein Hit, dass sie wieder da ist."