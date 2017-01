Sind Sie ein echter Experte? Das große Quiz zu Anna Veith

Auf der schwierigen La Erta am Kronplatz hatte die 27-Jährige große Probleme mit dem hängenden Gelände. Veith konnte nicht den kurzen Druckpunkt fahren, der sie vor ihrer schweren Knieverletzung ausgezeichnet hatte. Mit Rang 31 verpasste die Salzburgerin die Entscheidung um lediglich fünf Hundertste."Es ist für mich im Moment schwer, meine Stärken zu finden. Ich weiß, was ich tun muss, aber es fehlt mir an der Power, das umzusetzen", sprach die Salzburgerin im "ORF"-Interview den Trainingsrückstand an. Veith war erst am Semmering in den Weltcup zurückgekehrt.Damit hat die 27-Järhige auch im letzten Riesentorlauf vor der WM in St. Moritz nicht zu alter Stärke gefunden. Allerdings muss sich Veith keine Sorgen um ihr Ticket für das Ski-Großereignis machen. Als Titelverteidiger ist Veith in Riesentorlauf und Super-G gesetzt.Wie es nun mit der 27-Jährigen weitergeht, ist unklar. Veith ist unmittelbar nach dem ersten Durchgang nach Hause gereist, will nun die Abfahrtstrainings in Cortina absolvieren und dann über einen Start entscheiden.