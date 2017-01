Comeback rückt näher Lindsey Vonn in Zauchensee eingetroffen

Den Grundstein zu ihrem ersten Saisonsieg legte die Schwedin bereits im ersten Lauf. Mit den schwierigen Schneebedingungen auf der griffigen Piste kam Hansdotter am besten zurecht. Mit 95 Hundertstel Vorsprung startete die Schwedin in den zweiten Lauf, brachte 58 Hundertstel ins Ziel. "Ich hatte einen großen Fehler. Ich hab gedacht, ich fall raus. Aber es ist großartig, hier wieder schnell fahren zu können." Als Belohnung darf Hansdotter das mit 77.000 Euro größte Preisgeld im Damen-Weltcup mitnehmen.Mikaela Shiffrin vergab den möglichen Sieg im ersten Durchgang. Da riss die US-Amerikanerin 1,4 Sekunden auf Hansdotter auf, fuhr im zweiten Lauf mit voller Attacke auf den dritten Platz, ex aequo mit Wendy Holdener. "Ich habe zu wenig attackiert", hatte die 21-Jährige bereit nach dem ersten Lauf Selbstkritik geübt. Die Laune konnte auch die Laufbestzeit im zweiten Durchgang nicht heben. Nina Löseth (NOR) eroberte Rang zwei.Die ÖSV-Damen müssen weiterhin auf das erste Slalom-Stockerl seit zwei Jahren warten. Katharina Truppe zeigte jedoch als Sechste auf, wurde beste Österreicherin. Unmittelbar dahinter klassierte sich Bernadette Schild als Siebte. "Es war nicht mein Hang, nicht meine Bedingungen, nicht meine Kurssetzung. Dafür bin ich ganz zufrieden." Julia Grünwald als 18. und Katharina Gallhuber als 19. machten gute Weltcup-Punkte.1. Frida Hansdotter (SWE) 1:51,402. Nina Löseth (NOR) +0,583. Mikaela Shiffrin (USA) +0,78. Wendy Holdener (SUI) +0,785. Veronika Velez-Zuzulova (SVK) +1,796.(AUT) +2,027.(AUT) +2,278. Christina Geiger (GER) +2,66weiters:18.(AUT) +3,6319.(AUT) +3,64Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.