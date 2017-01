Brutalste Strecke der Welt Abfahrt am absoluten Limit - So gefährlich ist die Streif

Vor der Saison 2017/18 wird Bode Miller nicht zu sehen sein, denn bis dahin ist der Amerikaner an die Ski-Firma Head gebunden. Eine Klage gegen diese Vereinbarung wurde abgewiesen, somit wird Miller auf sein Comeback warten müssen.In der Zwischenzeit entwickelt Miller gemeinsam mit der Firma Bomber einen neuen Wunder-Ski. "Ich habe die letzten Jahre im Weltcup gemerkt, dass ich mit dem Material nicht mehr vorwärtskomme, dass meine Fähigkeiten nicht mehr zur Geltung kommen. Ich habe keine Siege mehr geschafft. Alle Skier, die man kaufen kann, kommen aus derselben Fabrik und machen alle das Gleiche. Die Firmen versuchen, die Skier billiger zu machen und einfacher zu bauen. Es wird nicht mehr nach Qualität gesucht", lautet die Kritik von Miller an den bekannten Herstellern.Mit seiner neuen Geheimwaffe würde Miller laut eigener Aussage trotz seines fortgeschrittenen Alters voll vorne mitfahren können. "Wenn alles perfekt ist, würde ich sagen, dass ich alle Speedrennen fahren. Es würde mir etwas bedeuten, den Abfahrtsweltcup zu gewinnen", so Miller.