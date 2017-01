Grippaler Infekt Severin Freund gibt Vierschanzentournee auf

Vierschanzentournee im Live-Ticker Das Springen in Innsbruck ab 14.00 Uhr

Hayböck hatte praktisch keine Chance mehr auf einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee, will aber unbedingt einen Tagessieg einfahren. Weil er in Innsbruck passen muss, bleibt dazu nur noch beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen die Chance.Ebenfalls vom Magen-Darm-Virus geschwächt ist Stefan Kraft, der sich am Dienstag mehrmals übergeben musste, aber trotzdem an den Start gehen wird.