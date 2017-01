Bellfell sorgt für Lacher Lindsey Vonns süßer Hund mischt ORF-Pressekonferenz auf

"Mit den Arrivierten bin ich gar nicht zufrieden. Wenn es nicht mehr geht, ist es eben vorbei. Dann muss man aufhören und einfach gehen." Schröcksnadel rüttelte mit diesen Worten 25 Tage vor dem Start der Ski-WM in St. Moritz alle wach. Dass er konkret der derzeit verletzten Kirchgasser, wie die "Kleine Zeitung" berichtete, den Rücktritt nahelegte, weist Schröcksnadel im "Heute"-Gespräch aber zurück."Das habe ich so nicht gesagt. Ich sprach nicht Kirchgasser persönlich an, sondern alle, die nicht mehr können. Ich brauche mich bei Kirchgasser deshalb auch nicht entschuldigen." Schröcksnadel rief die dreifache Gewinnerin von Weltcuprennen an, um Ungereimtheiten aus der Welt zu schaffen. "Am Telefon hat sie nicht eingeschnappt geklungen. Sie weiß, wie ich ticke."