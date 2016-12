War der Hund schuld? Capitals-Neuzugang Kevin Hecquefeuille schon wieder weg

NHL-Crack bald wieder fit Comeback von Thomas Vanek rückt näher

Das Monster-Programm: Am Mittwoch (19.15 Uhr) das Gastspiel bei Linz, am Donnerstag kommt Dornbirn nach Wien, am Sonntag das erste Heimspiel 2017 gegen Fehervar. Wie hält man den Feiertagsstress durch – und den Kater fern? "Heiße Schokolade am Tag danach", erklärt Torjäger Rafi Rotter "Heute".Youngster Ali Wukovits rät: "Wasser mit Zitrone." Kurios der Tipp von Ryan McKiernan: "Ein amerikanischirisches Mittel: Kokoswasser mit Multivitaminsaft vor dem Schlafengehen. Morgens Rote-Rüben- Saft." Nachsatz: "Das gilt für Fans – wir Cracks trinken nicht."