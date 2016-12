ORF macht sich weiter Freunde. Zuerst Gebühren massiv erhöhen und dann nicht einmal mehr den Hirscher live zeigen. — utility73 (@utility73) 23. Dezember 2016

Das ist eines der besten Rennen, die wir haben. Da verstehe ich als Sport-Fan nicht, dass es nicht live war HIRSCHERhttps://t.co/2c7fT7iU0T pic.twitter.com/4Yjvm6JwAs — DeinAyurvedaNet2 (@Net2Ayurveda) 22. Dezember 2016

Kristoffersen bleibt Slalom-König Marcel Hirscher in Madonna di Campiglio auf Platz 2!

Auf Facebook und Twitter gehen seit Donnerstagabend die Wogen hoch. Und selbst Marcel Hirscher selbst schmeckte es unmittelbar nach dem Nightrace gar nicht, dass der ORF statt seinem Fight durch die Slalom-Stangen um 20.15 Uhr lieber einen Landkrimi mit Robert Palfrader zeigte."Heute.at" fragte beim ORF nach, um Tausenden Ski-Fans die Mattscheibe erklären zu können. Per Mail-Nachricht klärte die ORF-Pressestelle auf:"Am Donnerstag, dem 22. Dezember, stand um 20.15 Uhr in ORF eins die Premiere des ORF-Landkrimis 'Endabrechnung' auf dem Programm. Die vier neuen ORF-Landkrimis, die seit 8. Dezember jeweils Donnerstag im ORF-eins-Hauptabend gezeigt wurden, sind programmliche Alleinstellungs-Highlights im ORF-Weihnachtsprogramm und erfreuen sich - nicht zuletzt aufgrund der Eigenständigkeit des Angebots und der Verlässlichkeit der Programmierung - eines hohen Publikumszuspruchs. So wie gestern auch 'Endabrechnung' mit knapp 800.000 Zuschauern.""Den um 20.45 Uhr startenden 2. Durchgang des Weltcup-Slaloms der Herren in Madonna bot der ORF zunächst als Livestream auf der ORF-TVthek an. ORF eins brachte die Entscheidung des Rennens zeitversetzt um 21.55 Uhr im Anschluss an die Landkrimi-Premiere. Eine Live-Ausstrahlung des Slaloms in ORF SPORT + war dem ORF aus rundfunkgesetzlichen Vorgaben (Stichwort: Premium Content) NICHT erlaubt."