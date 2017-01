14:59 Programme confirmed! Dem City-Event steht nichts mehr im Weg!

Program confirmed at #wcsthlm city event with heats for ladies and men starting at 17:00 CET. — FIS Alpine (@fisalpine) 31. Januar 2017

14:59 Die Paarungen der ersten Runde:



Damen:

Mikaela Shiffrin (USA) - Adeline Baud Mugnier (FRA)

Bernadette Schild (AUT) - Marie-Michele Gagnon (CAN)

Sarka Strachova (CZE) - Chiara Costazza (ITA)

Frida Hansdotter (SWE) - Ana Bucik (SLO)

Wendy Holdener (SUI) - Melanie Meillard (SUI)

Katharina Truppe (AUT) - Nina Löseth (NOR)

Petra Vlhova (SVK) - Resi Stiegler (USA)

Veronika Velez-Zuzulova (SVK) - Denise Feierabend (SUI)



Herren:

Marcel Hirscher (AUT) - Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Michael Matt (AUT) - Alexis Pinturault (FRA)

Dave Ryding (GBR) - Jonathan Nordbotten (NOR)

Alexander Choroschilow (RUS) - Sebastian Foss Solevaag (NOR)

Manfred Mölgg (ITA) - Giuliano Razzoli (ITA)

Daniel Yula (SUI) - Mattias Hargin (SWE)

Stefano Gross (ITA) - Julien Lizeroux (FRA)

Henrik Kristoffersen (NOR) - Linus Strasser (GER)

14:53 7 Tage vor erstem WM-Start: ´Anna fehlen noch 20 Prozent Kraft´

14:52 Hirscher: ´Marschroute stimmt, aber gerechnet wird am Ende´