16:49 Jernej Damjan (SLO) 128.5m / 118,9P

Roman Koudelka (CZE) 124.0m / 109.9P

16:47 Vojtech Stursa (CZE) 123.0m / 108.4P

Elias Tollinger (AUT) 123.0m / 109.2P

16:45 Jakub Janda (CZE) 132,0m / 125,9P

William Rhiads (USA) 116,5m / 96,7P

16:35 Das Publikum ist bereits in einer Top-Stimmung! Viele Polen sind angereist, um Kamil Stoch (POL) die Daumen zu drücken.

16:34 In weniger als 10 Minuten geht es in Bischofshofen los!