Aktuell lautet die Antwort klar Nein! Beim Auftakt der Kitzbühel-Woche am Montag mit der Europacup-Abfahrt soll es nur noch ganz leichten Schneefall geben. Ähnliche Bedingungen werden auch am Dienstag für das erste Training auf der Streif herrschen.Ab Mittwoch herrscht aber Kaiserwetter in Kitzbühel! Kein Nebel, kein Niederschlag, perfekte fünf Grad minus – Und so bleibt die Wetterlage im Tiroler Nobel-Skiort auch bis zum Slalom am Sonntag. Wir dürfen uns also auf ein perfektes Wochenende freuen, hoffentlich auch mit dem ein oder anderen Sie in Rot-Weiß-Rot.Montag 16.1.: 10:00 Uhr Europacup-AbfahrtDienstag bis Donnerstag: Trainingsläufe auf der StreifFreitag 20.1.: 11:30 Uhr Super-GSamstag 21.1.: 11:30 Uhr AbfahrtSonntag 22.1.: 10:30 und 13:30 SlalomAlle Weltcup-Rennen gibt’s natürlich bei uns