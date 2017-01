Hayböck holt noch Stockerlplatz Kamil Stoch gewinnt Vierschanzentournee 2016/17

Gregor Schlierenzauer Das Weltcup-Debüt von Gregor Schlierenzauer am 12. März 2006 in Oslo. (Foto: GEPA/ Andreas Pranter)

Damit geht eine einjährige Weltcup-Abwesenheit des Rekordsiegers - insgesamt 377 Tage - zu Ende. Sein letztes Springen hatte der Tiroler am 3. Jänner 2016 auf seiner Heimschanze in Innsbruck absolviert. Danach folgte eine Auszeit und ein im März erlittener Kreuzbandriss beim Ski fahren in Kanada.Nun berief ÖSV-Chefcoach Heinz Kuttin den 27-Jährigen in sein Weltcup-Aufgebot für das Wochenende im polnischen Wisla. Dort muss Schlierenzauer allerdings erst die Qualifikation überstehen. Nach der Zwangspause ist die Motivation beim Tiroler wieder groß. Als Saisonziel hatte Schlierenzauer stets die WM im Februar in Lahti angegeben.