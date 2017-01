Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

Der erste Durchgang am Sljeme ging bei wechselnden Bedingungen über die Bühne und wurde zum absoluten Hundertstel-Krimi. Erstmals in seiner noch jungen Karriere durfte sich Manuel Feller über eine Halbzeitführung freuen. Marcel Hirscher lauerte auf Platz vier, Slalom-Dominator Kristoffersen lag lediglich auf Rang sechs.Der zweite Lauf wurde von Hirscher-Trainer Pircher gesetzt und hatte nicht nur technische Tücken in sich, sondern auch der böige Wind machte den Läufern zu schaffen. Marcel Hirscher erwischte leider keinen guten zweiten Durchgang und wurde schwer geschlagen. Am Ende reichte es nur für Platz sechs für den Salzburger, der somit sämtliche möglichen Rekorde verpasste."Ich weiß nicht wirklich, was da los was. Das hat scheiße ausgeschaut. Ich bin froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Das war heute leider gar nichts", war Marcel Hirscher ein wenig enttäuscht.Ganz bitter wurde es für den Halbzeit-Leader Manuel Feller, der beim zweiten Tor eingefädelt hat. Dadurch staubte Manfred Mölgg (ITA) den Sieg vor Felix Neureuther (GER) und Henrik Kristoffersen (NOR) ab. "Es war ein klassischer Einfädler, das ist den Besten schon passiert", nahm Feller sein Hoppala mit Humor.Im zweiten Durchgang ausgeschieden ist Marco Schwarz, Michael Matt schaffte es noch vor Hirscher als Fünfter in die Top-10. "Eigentlich hab ich es nicht wirklich so gut erwischt, daher ist der fünfte Platz eh top", so Matt.