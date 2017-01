12:29 Das passt schon ganz gut! Bravo Otl! Platz 23 (+2,23)

12:29 Hut ab vor diesem Mann! Otmar Striedinger fährt trotz Nasenbeinbruch!

12:28 Naja, das kann er besser! Platz 22 (+2,17)

12:28 Drei Fahrer haben wir noch! Wir legen los mit Klaus Kröll!

12:17 Die besten Fahrer der Welt sind im Ziel - Wir warten nocht auf Klaus Kröll, Otmar Striedinger und Vincent Kriechmayr, der ja gestern der schnellste ÖSV-Läufer war

12:12 Blaise Giezendanner (FRA) wählt die Franzosen-Linie und die ist nicht so schnell! Platz 17 (+1,77)

12:10 Travis Ganong (USA) hat beim ersten Tor eingefädelt! Ja bist du narrisch!

12:09 Erik Guay (CAN) schimpft während der Fahrt mit sich selbst, aber er ist super dabei! Am Ende ist es Platz 6 (+0,26)

12:07 Bostjan Kline (SLO) hat eine durchwachsene Fahrt hingelegt (+1,33)

12:05 Für Carlo Janka (SUI) ist es schon früh vorbei! Im U-Hackerl hat er einen Steher eingebaut - Er fährt noch weiter und ist mit großer Verspätung im Ziel

12:04 Die Traverse hat noch nicht gaaanz funktioniert! Platz 5 (+0,16) Da geht's unheimlich eng zur Sache!

12:03 Und der Max ist schnell!

12:02 Jetzt geht's los! Gemma Max Franz!!

12:01 Wir schauen uns einmal kurz im Zielstadion um, es sind auch schon beim Training sehr viele Fans da!

12:01 Christof Innerhofer (ITA) lässt aus, mal sehen, ob er in den Rennen am Start ist, er wird ja von Rückenschmerzen geplagt

11:59 Dominik Paris (ITA) war der letzte Sieger auf der Original-Strecke 2013 - Heute ist er nicht ganz mit dabei - Platz 11 (+1,32)

11:57 Das kann der Mothl sicher besser! Platz 9 (+0,93)

11:54 Es geht weiter! Matthias Mayer ist an der Reihe!

11:53 Gestern war Steven Nyman der schnellste Athlet, diesmal ist er ausgefallen - Was ist da passiert? Das U-Hackerl hat ihn abgeworfen, zum Glück ist nichts passiert. Da hat er klassisch eingefädelt, fast wie im Slalom

11:51 Oben feigelts den Romed schon ziemlich im Eis, über Seidlalm und Lärchenschuss war er gut dabei - Aber ein Zwischenschwung nach der Hausbergkante kostet viel Zeit! (+0,42) Aber ohne den Fehler wäre er wahrscheinlich ganz vorne

11:51 Romed Baumann ist dran! Auf geht's!

11:49 Das ist schon teilweise die Kampflinie, aber noch nicht ganz! Platz 3 (+0,07)

11:49 So, was zeigt uns jetzt Kjetil Jansrud (NOR)?

11:47 Patrick Küng (SUI) dosiert im U-Hackerl ein wenig besser, aber dann hat er die Seidlalm völlig verbockt. Platz 8 (+1,95)

11:45 Peter Fill (ITA) hat auch beim ersten Tor einen Nackler eingebaut - wie schon vorher Feuz - Das wird er nicht mehr los! Patz 7 (+1,17)

11:42 Johan Clarey (FRA) ist bei allen Zwischenzeiten voll mit dabei! Der ist sicher heiß für Samstag! am Ende ist es dann Platz 5, weil er einen Schlag vor der Hausbergkante erwischt hat

11:40 Adrien Theaux (FRA) hat noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt! Platz 4 (+0,73)

11:38 Ein Kampf von oben bis unten - Die Streif ist wieder einmal gnadenlos - Ganz knapp keine Bestzeit! (+0,02) Aber erst im Rennen zählt's!

11:37 Jetzt ist Hannes Reichelt dran!

11:34 Beat Feuz (SUI) hat gleich ganz früh Probleme und muss kämpfen, dass er die Mausefalle heil übersteht. Er holt aber Stück für Stück auf und hat am Ende (+0,90) - Da hat er aber im Zielschuss aufgemacht

11:32 Valentin Giraud Moine (FRA) zeigt, wie man den selektiven oberen Teil gut meistern kann, unten nimmt er ein wenig heraus - Platz 2 (+0,14)

11:30 Die erste Zeit heute steht bei 1:56,33 - as ist schon einmal eine Sekunde schneller, als gestern

11:22 Es geht los! Aleks Aamodt Kilde (NOR) macht den Anfang

11:21 Während die Ski-Asse heute wieder die Streif hinunter rasen, ging es für MotoGP-Champion Marc Marquez in die andere Richtung

11:08 Auch heute herrscht wunderbares Wetter in Kitzbühel - Sonnenschein, pickelharte Piste - Alles angerichtet für ein cooles, zweites Training. Heute werden wir sicher ein paar Kampflinien sehen