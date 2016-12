Adler im Aufwind ÖSV-Team für die Vierschanzentournee steht

In der aktuellen Saison ist das Team noch sieglos. "Und niemanden scheint es zu stören, wo ist der Erfolgshunger, wo sind die Ziele hin? Alle scheinen zufrieden und glücklich", rechnet Pointner mit der aktuellen Situation ab. Nachsatz: "Dabei hat Österreich bei jedem Bewerb mehr Betreuer als Sportler am Start, eine eigene Entwicklungsabteilung. Mein Eindruck: Das Team ist zur Wohlfühloase geworden."Für Pointner hat nur Stefan Kraft das Zeug zum Sieg bei der Vierschanzen-Tournee. "Bei ihm ist die fehlende Winner-Mentalität am wenigsten ausgeprägt. Er bringt alles mit."Der Kritik zum Trotz! Alle sieben ÖSV-Adler schafften in Oberstdorf den Sprung in den Hauptbewerb. Kraft segelte in der Quali unmittelbar vor Fettner auf Platz drei.Die Tageshöchstweite (139 m) erzielte Tande (Nor). Der erste Durchgang wird heute im K.o.-System ausgetragen.