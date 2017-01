Arnie verspricht: "I'll be back!" "Terminator"-Tipps für Bundeskanzler Kern

Beat Feuz heftig abgeworfen Video: Schweizer schockt mit Horror-Sturz in Kitzbühel

Österreicher ohne Chance Südtiroler Dominik Paris gewinnt Abfahrtsklassiker in Kitzbühel

Gnadenlose Streif Heftig! Hier verliert Max Franz seinen Ski im blanken Eis

Adelboden und Wengen hat er bereits wieder in der Tasche, am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) wartet Kitzbühel. Siegt Kristoffersen am pickelharten Ganslernhang, überholt er zudem Marc Girardelli. Der „Heute“-Kolumnist konnte vor seinem 23. Lebensjahr 13 Torläufe gewinnen, für Kristoffersen wäre es dann bereits der 14. Erfolg.Besser ist nur noch Ingemar Stenmark. Der legändere Schwede hatte in diesem jungen Alter 20 Siege am Konto. „Kristoffersen ist derzeit der beste, fährt den schnellsten Schwung. Wenn er ernst macht, kommt keiner mit. Auch Hirscher nicht“, meint Girardelli.