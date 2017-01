Mann aus Stahl: Ski-Star Hirscher lässt die Rekorde purzeln. (Foto: GEPA)

Marcel Hirscher ist dominanter denn je! 1.160 Punkte – so viele hatte er nach dem Nightrace in Schladming noch nie. Zum Vergleich: 2014 reichten ihm 1.222 Punkte zum Gesamtweltcup-Sieg. Heuer kann sich Hirscher früh wie nie zum Kristall-König krönen.

"Ich bin keine Maschine", beteuert Hirscher. Die Resultate widerlegen ihn: Marcel ist eine Maschine. 21,4 Prozent der Rennen, bei denen er am Start steht, gewinnt er. Er ist damit besser als Hermann Maier ­(20,1 %), nur Franz Klammer (25 %) liegt vor ihm. Diese Saison fuhr Marcel in 13 von 18 Rennen aufs Podest, aber "nur" drei gewann er – so wenig wie nie zuvor in seiner Kristall-Ära. Grund: Hirscher taktiert, die historische sechste Kristallkugel steht über allem. Und sie ist nah: 13 Rennen vor Schluss liegt er 348 Punkte vorDer Norweger hat noch sechs Rennen, um den Rückstand aufzuholen. Nur ein Einbruch von Hirscher hilft ihm. Der ist auszuschließen – wie folgende Statistik zeigt: Im Riesentorlauf schied Marcel zuletzt im Februar 2011 aus, vor sechs Jahren oder 49 Rennen. 39 Mal fuhr er in diesem Zeitraum aufs Stockerl. Zurück ins Jetzt: Mit Platz zwei in Schladming war Hirscher nicht happy. "Ich war zu feig. Das ist halt die Krux. Wo du früher der bedingungslose Killer warst, wirst du jetzt eher zum Bremser."