Ernst wird es am Freitag. Hirscher wagt sich auf die Streif – und startet im Super-G. "Gewinnen wird schwierig", sagt der 27-Jährige. Im Vorjahr belegte er Rang 23. "In Wahrheit wäre ich auch mit zwei Punkten zufrieden. Die können am Ende viel wert sein." Fünf Super-G-Trainingstage hat Hirscher in den Beinen. In der Vorwoche feilte er auf der Streif an der Form."Kitzbühel wird für mich immer ein Erlebnis bleiben", sagt er. Die letzten Gedanken am Start? "Kann ich nicht verraten, das ist nicht jugendfrei. Vielleicht schreibe ich es eines Tages in ein Buch", lacht Hirscher. "Vom Gefühl her ist es mit einem Bungee-Sprung zu vergleichen. Da heißt es auch zehn Sekunden, fünf Sekunden, los." Für Hirscher geht es auch um einen weiteren WM-Startplatz. Der Kitz-Super-G ist der letzte vor den Titelkämpfen in St. Moritz (Sz). "Wenn mich die Trainer aufstellen, fahre ich", bleibt der Salzburger cool.Stand jetzt ist er als fünftbester Österreicher der Disziplinen-Wertung dabei. Hannes Reichelt hat als Titelverteidiger einen Fixplatz. Für den Slalom am Sonntag erwartet Hirscher ein Duell mit Kristoffersen (Nor). "Statistisch gesehen ist er Favorit. Er kann taktieren, er spielt mit uns."