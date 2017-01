18:19 Wie so oft in einem Slalom heißt das Duell Henrik Kristoffersen gegen Marcel Hirscher. Der Norweger liegt 52 Hundertstel vor dem Salzburger in Führung. Die Entscheidung steigt zur Prime-Time ab 20:45 Uhr!



Der Zwischenstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,84

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,52

3. Alex Khoroshilov (RUS) +1,06

18:18 Na immehin ist es Platz 10 - Da waren zu viele Fehler dabei! Das wird aber ein voller Angriff im zweiten Lauf!





18:14 Manuel Feller ist dran!

18:11 Marcel Hirscher: "Ich konnte das gute Gefühl aus Kitzbühel mitnehmen. Ab und zu habe ich mich hinten reingesetzt, aber das passt ganz gut."

18:10 Naja, was soll man dazu sagen...Platz 13 (+2,63) Schwarz schüttelt den Kopf

18:09 Es geht wieder um die WM! Marco Schwarz ist dran!

18:08 Alexis Pinturault (FRA) kommt da auch nicht wirklich ran an die besten Fahrer! Platz 12 (+2,02)

18:06 Mattias Hargin (SWE) fährt auf Platz 7 (+,1,23)

18:04 Da fehlt noch die Spritzigkeit nach seiner Magen-Darm-Grippe! Eine zähe Angelegenheit! Platz 11 (+3,29)

18:04 Michi Matt ist dran! Wir drücken die Daumen!

18:02 Patrick Thaler (ITA) verliert auch viel Zeit! Platz 9 (+1,75)

18:00 Stefano Gross (ITA) wird Vierter! (+1,18)

17:59 Marc Digruber! EINGEFÄDELT!!!! Oh nein!

17:58 Julien Lizeroux (FRA) holt sich Platz 5 (+1,21)

17:57 Auch der Felix hat es nicht perfekt erwischt! Platz 5 (+1,35)

17:56 Felix Neureuther (GER) ist dran!

17:55 Hoppala, er ist ins Ziel gestürzt, alles korrekt, aber viel Rückstand (+1,82)

17:54 Daniel Yule (SUI) tastet sich auch immer mehr an die Weltspitze heran

17:53 Alex Khoroshilov (RUS) setzt sich auf Platz 3 (+1,06)

17:52 Diesmal ist Hirscher zufrieden! Das wird eine Gaudi im zweiten Lauf

17:52 Na gut, Platz 2 ist es geworden! (+0,52) Ohne den Fehler wäre da mehr drin gewesen

17:51 Gemma Marcel!

17:50 Mega Risiko beim Marcel, da wäre er fast ausgefallen!

17:50 Es wird unheimlich laut auf der Planai!

17:50 Was zeigt uns jetzt Marcel Hirscher? Come on!!!

17:48 Der Norweger drückt nicht mit vollem Risiko an, ist aber im Steilhang gefahren, wie von der Tarantel gestochen! (-1,18) Mächtige Bestzeit!

17:48 Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen (NOR) steht im Häuschen

17:46 Der Südtiroler hat Probleme mit der Linie! Da hat er 44 Hundertstel Rückstand

17:46 Manny Mölgg (ITA) ist dran

17:45 Ein wahrer Genuß ist das! Herrliche Piste, das findet auch Ryding - Die erste Zeit liegt bei 52,02

17:40 Es geht los! Dave Ryding (GBR), der Sensationsmann aus Kitzbühel eröffnet das Rennen!

17:31 Die Vorläufer dürfen schon herunter, gleicht geht's wirklich los

17:27 Marcel Hirscher: "Es sind sehr coole Bedingungen und eine gewaltige Piste!"

17:21 Aus 5 mach 3! Für die ÖSV-Läufer geht es auch um die WM-Tickets für St. Moritz - Nur Marcel Hirscher ist fix gesetzt!

17:21 Es ist alles angerichtet für den wohl coolsten Slalom der Weltcup-Saison! Das Night-Race in Schladming wird wieder knapp 50.000 Fans auf die Planai locken!

15:09 Die weiteren Österreicher: Marc Digruber (9), Michi Matt (12), Marco Schwarz (15), Manuel Feller (19), Christian Hirschbühl (28)

15:08 Henrik Kristoffersen (NOR) fährt unmittelbar vor Hirscher mit der Nummer 3

15:07 Marcel Hirscher hat heute die Nummer 4 gezogen, Dave Ryding wird das Night-Race um 17:45 eröffnen