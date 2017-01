21:44 Er hat es schon wieder geschafft! Kristoffersen gewinnt! (-0,09)

21:43 Uuuuh Kristoffersen ist oben schon hinten

21:43 Die Entscheidung! Henrik Kristoffersen ist dran!

21:42 Bravo Marcel! Zumindest Platz 2 ist es wieder!

21:41 Am Ende ist es eine Bestzeit, aber das wird eng mit Kristoffersen! (-0,54)

21:41 Die Bengalen brennen! Come on!

21:40 Ja bist du narrisch! Das ist die volle Attacke!

21:39 Auf geht's Marcel Hirscher!

21:37 Alex Khoroshilov (RUS) legt ordentlich vor! Das ist ein Brett! (-0,90) Wow! Da muss Hirscher jetzt ordentlich andrücken!

21:36 Nein, das wird kein Sieg! Platz 2, um eine Hundertstel hat es nicht gereicht! Hui, das war knapp

21:36 Stefano Gross (ITA) will auch im den Sieg mitreden!

21:34 Dave Ryding (GBR) hat das Kitzbühel-Momentum verschossen! Diesmal ist es Platz 6 (+0,72) Immerhin Top-10!

21:33 Noch 5 stehen oben! Die Spannung ist nicht zu ertragen!

21:31 Julien Lizeroux (FRA) schleicht sich heimlich, still und leise zur neuen Bestzeit! (-0,33)

21:29 Mattias Hargin (SWE) fällt auch hinter Feller zurück! Platz 4 (+0,20)

21:28 Unser Lieblings-Deutscher hat aber eingefädelt! Schade!

21:26 Felix Neureuther (GER) will weiter nach vorne

21:24 Naoki Yuasa (JPN) fetzt akrobatisch zwischen die Tore und setzt sich auf Platz 2 (+0,12)

21:22 Jonathan Nordbotten (NOR) sorgt dafür, dass Feller schon fix in den Top-10 ist! Platz 13 (+1,49)

21:21 JAAAAAA! Super Manuel! Da ist endlich das Ergebnis, das er so sehnlich gebraucht hat! Neue Bestzeit! (-0,17)

21:21 Jetzt heißt es volle Attacke für Manuel Feller! Wenn er durchkommt, ist er sicherlich schnell!

21:18 Manny Mölgg (ITA) kann Pinturault auch nicht knacken! Platz 3 (+0,50)

21:16 Patrick Thaler (ITA) ist ausgeschieden! Da hat es ihm brutal das Knie verdreht

21:15 Es wird schön langsam ernst - Daniel Yule (SUI) hat schon alles verspielt! Das ist nur Platz 5 (+0,92)

21:13 Alexis Pinturault (FRA) hat einen schweren Patzer eingebaut - Er holt aber unten viel raus! Neue Bestzeit! (-0,42)

21:09 Sebastien Foss-Solevaag (NOR) ist geschlagen. (+0,54)

21:08 Leif Kristian Haugen (NOR) setzt eine neue Bestmarke! (-0,41)

21:07 Marc Gini (SUI) hat eingefädelt!

21:06 Aber er liegt im Moment vor Matt, das kann schon das WM-Ticket sein

21:05 Auch der Marco schafft es nicht ganz nach vorne! Platz 4 (+0,30)

21:05 Gleich der nächste Österreicher! Marco Schwarz!

21:04 Das wird eng mit der WM! Da ist er auch hinter Matt zurückgefallen! Platz 8 (+1,13)

21:04 Christian Hirschbühl ist dran!

21:00 Tommaso Sala (ITA) fährt auf Platz 5! (+0,39)

20:59 Linus Strasser (GER) macht es auch spannend! Platz 3 (+0,12)

20:56 Stefan Luitz (GER) setzt sich auf Platz 2 - Das war verdammt knapp! (+0,03)

20:54 Luca Ärni (SUI) taktiert ein bisschen zu viel, Das wird nur Platz 4 (+0,92)

20:52 Robby Kelley (USA) wählt die Sicherheitslinie - Hat dann aber trotzdem eingefädelt!

20:50 Reto Schmiedinger (SUI) hat die Zeit von Matt geknackt! (-0,38)

20:49 Giuliano Razzoli (ITA) attackiert zwar, aber hat auch keine Chance gegen Matt! Da geht es nach vorne! (+0,30)

20:47 Gleich der nächste Schweizer! Ramon Zenhäusern fällt aber auch hinter Matt zurück! (+1,48)

20:46 Marc Rochat (SUI) attackiert zu viel und fliegt raus

20:45 Die erste Zeit steht bei 1:43,07 - Hoffentlich geht es da ein bisserl nach vorne!

20:44 Es geht los! Michael Matt ist dran!

20:44 Nach der Besichtigung steht fest: Es wird ein unheimlich schneller Lauf! Da werden wohl einige mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs sein

20:42 Gleich geht's los! Wir sind schon ganz nervös!

20:33 Marcel Hirscher: "Ich werde einmal mit Risiko starten. Wenn ich mich nicht gut fühle, könnte ich aber ein bisschen rausnehmen. Grundsätzlich will ich aber schon Vollgas geben!"

20:22 Natürlich wird es wieder das große Duell zwischen Kristoffersen und Hirscher geben - Wir sind schon ganz heißt drauf! In Kürze geht's los auf der Planai

20:22 Michi Matt hatte Glück und hat die Startnummer 1 im zweiten Durchgang ergattert!

18:19 Wie so oft in einem Slalom heißt das Duell Henrik Kristoffersen gegen Marcel Hirscher. Der Norweger liegt 52 Hundertstel vor dem Salzburger in Führung. Die Entscheidung steigt zur Prime-Time ab 20:45 Uhr!



Der Zwischenstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,84

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,52

3. Alex Khoroshilov (RUS) +1,06

18:18 Na immehin ist es Platz 10 - Da waren zu viele Fehler dabei! Das wird aber ein voller Angriff im zweiten Lauf!





18:14 Manuel Feller ist dran!

18:11 Marcel Hirscher: "Ich konnte das gute Gefühl aus Kitzbühel mitnehmen. Ab und zu habe ich mich hinten reingesetzt, aber das passt ganz gut."

18:10 Naja, was soll man dazu sagen...Platz 13 (+2,63) Schwarz schüttelt den Kopf

18:09 Es geht wieder um die WM! Marco Schwarz ist dran!

18:08 Alexis Pinturault (FRA) kommt da auch nicht wirklich ran an die besten Fahrer! Platz 12 (+2,02)

18:06 Mattias Hargin (SWE) fährt auf Platz 7 (+,1,23)

18:04 Da fehlt noch die Spritzigkeit nach seiner Magen-Darm-Grippe! Eine zähe Angelegenheit! Platz 11 (+3,29)

18:04 Michi Matt ist dran! Wir drücken die Daumen!

18:02 Patrick Thaler (ITA) verliert auch viel Zeit! Platz 9 (+1,75)

18:00 Stefano Gross (ITA) wird Vierter! (+1,18)

17:59 Marc Digruber! EINGEFÄDELT!!!! Oh nein!

17:58 Julien Lizeroux (FRA) holt sich Platz 5 (+1,21)

17:57 Auch der Felix hat es nicht perfekt erwischt! Platz 5 (+1,35)

17:56 Felix Neureuther (GER) ist dran!

17:55 Hoppala, er ist ins Ziel gestürzt, alles korrekt, aber viel Rückstand (+1,82)

17:54 Daniel Yule (SUI) tastet sich auch immer mehr an die Weltspitze heran

17:53 Alex Khoroshilov (RUS) setzt sich auf Platz 3 (+1,06)

17:52 Diesmal ist Hirscher zufrieden! Das wird eine Gaudi im zweiten Lauf

17:52 Na gut, Platz 2 ist es geworden! (+0,52) Ohne den Fehler wäre da mehr drin gewesen

17:51 Gemma Marcel!

17:50 Mega Risiko beim Marcel, da wäre er fast ausgefallen!

17:50 Es wird unheimlich laut auf der Planai!

17:50 Was zeigt uns jetzt Marcel Hirscher? Come on!!!

17:48 Der Norweger drückt nicht mit vollem Risiko an, ist aber im Steilhang gefahren, wie von der Tarantel gestochen! (-1,18) Mächtige Bestzeit!

17:48 Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen (NOR) steht im Häuschen

17:46 Der Südtiroler hat Probleme mit der Linie! Da hat er 44 Hundertstel Rückstand

17:46 Manny Mölgg (ITA) ist dran

17:45 Ein wahrer Genuß ist das! Herrliche Piste, das findet auch Ryding - Die erste Zeit liegt bei 52,02

17:40 Es geht los! Dave Ryding (GBR), der Sensationsmann aus Kitzbühel eröffnet das Rennen!

17:31 Die Vorläufer dürfen schon herunter, gleicht geht's wirklich los

17:27 Marcel Hirscher: "Es sind sehr coole Bedingungen und eine gewaltige Piste!"

17:21 Aus 5 mach 3! Für die ÖSV-Läufer geht es auch um die WM-Tickets für St. Moritz - Nur Marcel Hirscher ist fix gesetzt!

17:21 Es ist alles angerichtet für den wohl coolsten Slalom der Weltcup-Saison! Das Night-Race in Schladming wird wieder knapp 50.000 Fans auf die Planai locken!

15:09 Die weiteren Österreicher: Marc Digruber (9), Michi Matt (12), Marco Schwarz (15), Manuel Feller (19), Christian Hirschbühl (28)

15:08 Henrik Kristoffersen (NOR) fährt unmittelbar vor Hirscher mit der Nummer 3

15:07 Marcel Hirscher hat heute die Nummer 4 gezogen, Dave Ryding wird das Night-Race um 17:45 eröffnen