"Unerwartet, verrückt, zufriedenstellend", beschrieb Hirscher seinen Husarenritt von Rang neun auf Platz eins. "Ich habe 100 Prozent gegeben, einen Ausfall in Kauf genommen." Den gab es für Saison-Dominator(Nor) bereits in Lauf eins."Das hat mir im Kopf geholfen. Ich wusste, ich kann keine Punkte auf ihn verlieren", verriet Hirscher seine "All-in"-Strategie. Für den Salzburger heißt es vor dem Dienstag-Klassiker in Schladming jetzt regenerieren. "Kitz hat viel Kraft gekostet. Dieser Hang war noch nie so schwer. Ich rief mein komplettes Maximum ab." Teamkollege Marc Digruber gratulierte: "Sein Lauf war wie aus einer anderen Welt."