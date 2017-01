11:17 Wir müssen noch einmal korrigieren! Hirscher ist doch Vierter, weil noch Leif Kristian Haugen auf Platz zwei gefahren ist und damit für eine norwegische Doppelführung sorgt.

11:10 Verdammt!!! Manuel Feller hat bei seiner Fahrt eingefädelt, er wurde nachträglich disqualifiziert! Das gibt's ja nicht! Daher ist jetzt wieder Marcel Hirscher als Dritter der beste Österreicher im zweiten Lauf!

11:04 Der zweite Durchgang in Wengen verspricht Hochspannung - Mitten drin sind zwei Österreicher! Henrik Kristoffersen führt einmal mehr, dahinter lauert Manuel Feller als Zweiter, Marcel Hirscher ist Vierter. Die Entscheidung fällt ab 13:30 Uhr - Dann melden wir uns wieder.



Der Zwischenstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 52,51

2. Manuel Feller (SUI) +0,36

3. Alex Khoroshilov (RUS) +0,44

4. Marcel Hirscher (AUT) +0,56

5. Patrick Thaler (ITA) +0,58

10:59 SUPER! Manuel Feller fährt auf Platz 2 (+0,36)

10:56 Manuel Feller reitet volle Attacke!

10:52 Marc Digruber hat einen großen Fehler eingebaut! Platz 14 (+1,67)

10:51 Patrick Thaler (ITA) hat es super erwischt! Platz 4 (+0,58)

10:49 Daniel Yule (SUI) holt mit einer Sicherheitsfahrt Platz 12 (+1,62)

10:47 Julien Lizeroux (FRA) hat auch viel Verspätung - Platz 10 (+1,15)

10:46 Alexis Pinturault (FRA) hat Probleme mit den engen Tor-Abständen - Platz 9 (+0,99)

10:45 Ohje, Michi Matt kommt nur auf Platz 11 (+2,30)

10:45 Der Zwischenstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 52,51

2. Alex Khoroshilov (RUS) +0,44

3. Marcel Hirscher (AUT) +0,56



10:43 Dave Ryding (BGR) fährt auf Platz 6 (+0,78)

10:42 Mattias Hargin (SWE) ist knapp hinter Hirscher auf Platz 4 (+0,58)

10:40 Marco Schwarz hat leider schon sehr viel Rückstand! Platz 8 (1,85)

10:39 Felix Neureuther (GER) kämpft ein bisschen mit der Abstimmung und fährt nur auf Platz 6 (+0,97)

10:37 Stefano Gross (ITA) holt sich Platz 4 (+0,60)

10:35 Andre Myhrer (SWE) setzt sich auf Platz 5 (+1,50)

10:34 Henrik Kristoffersen (NOR) ist wieder einmal eine Klasse für sich! Neue Bestzeit! (-0,44)

10:33 Das war knapp! Platz 2 ist es geworden (+0,12)

10:32 JETZT Marcel Hirscher!

10:31 Alex Khoroshilov (RUS) holt sich die Bestzeit! Das war sehr geschmeidig! (-0,39)

10:30 Die erste Zeit steht bei 53,34 - Mal schauen, was das wert ist!

10:30 Es geht los mit Manfred Mölgg (ITA)

10:26 Marcel Hirscher hat die Nummer 3 gezogen

10:26 Grüezi aus Wengen! Wir freuen uns auf den Slalom-Klassiker am Lauberhorn!

09:05 Dem Rennen wird heute nichts im Wege stehen, das Wetter passt in Wengen - Marcel Hirscher will endlich den ersten Sieg in Wengen! Ab 10:30 geht's los!