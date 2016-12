11:58 Stand nach dem Super-G:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:32,65

2. Marcel Hirscher (AUT) +0,79

3. Alexis Pinturault (FRA) +0,84

4. Mauro Caviezel (SUI) +1,12

5. Dominik Paris (ITA) +1,13

6. Kjetil Jansrud (NOR) +1,36

7. Valentin Giraud Moine (FRA) +1,62

8. Beat Feuz (SUI) +1,71

9. Matthias Mayer (AUT) +1,86

10. Klemen Kosi (SLO) +1,87

11. Vincent Kriechmayr (AUT) +2,02

weiters:

19. Christian Walder (AUT) +2,39

28. Romed Baumann (AUT) +3,15

11:56 Der entscheidende Slalom-Durchgang startet um 14.00 Uhr

11:49 Marcel Hirscher greift nach dem Sieg in der KOmbination. Der Gesamtweltcup-Führende zeigte nur 48 Stunden nach dem schlechtesten Super-G-Ergebnis der Karriere richtig auf. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs ließ Hirscher zahlreiche Speed-Asse hinter sich, klassierte sich hinter Dominator Aleksander Kilde als sensationeller Zweiter im Spitzenfeld.



Größter - und wohl einziger verbliebener - Gegner im Kampf um den Tagessieg ist Alexis Pinturault. Der französische Alrounder liegt nur fünf Hundertstel hinter dem ÖSV-ass. Die Abfahrts-Asse Paris (5.), Jansrud (6.) und Mayer (9.) werden kaum ein Wörtchen um den Tagessieg mitsprechen können.

11:46 Marcel Hirscher: "Ich hab Ski fahren gelernt in zwei Tagen! Heute war alles tip-top. Ich kann doch noch Super-G fahren. Ich bin ein sensibler Skifahrer, was das Material angeht. Wenn ich mich sicher fühle, traue ich mir auch, Gas zu geben. Man darf nicht unterschätzen, dass der Hang nicht allzu steil und eisig ist. Man muss schauen, wieviel für uns Slalom-Spezialisten möglich ist."

11:38 UNFASSBAR! Marcel Hirscher (AUT) mit einer bärenstarken Fahrt, clever durch den drehenden Teil und im Schlussteil voll auf zug! Rang 2. Vor Alexis Pinturault (+0,79)

11:37 Romed Baumann: "Der Rücken hat zugemacht, mir fehlt etwas die Beweglichkeit. Vielleicht können wir für den Slalom noch etwas zaubern."

11:37 Jetzt wird es richtig spannend. Marcel Hirscher steht im Starthaus! Es geht um eine gute Ausgangsposition!

11:37 Ralph Weber (SUI) nimmt den Übergang in die Kompression zu direkt und fährt am Tor vorbei.

11:35 Andreas Sander (GER) kämpft mit der Linie, muss immer wieder nachdrücken. Das ergibt einen großen Rückstand und nur Rang 20 (+3,39)

11:33 Krystof Kryzl (CZE) kommt als guter Techniker auf den 15. Platz (+2,66)

11:31 Mattia Casse (ITA) reißt als Speed-Spezialist großen Rückstand auf. Das reicht nur für Rang 20 (+3,59)

11:24 Christof Innerhofer (ITA) holt über den ersten Sprung weit aus, kann dadurch die Linie halten. Doch das war nicht direkt genug. Zwei Tore vor Schluss dann der Schock. Innerhofer fädelt ein und stürzt.

11:24 Blaise Giesendanner (FRA) fehlt es an der Kompromisslosigkeit, das geht alles mit mehr Einsatz. Rang 11 (+2,16)

11:21 Nils Mani (SUI) mit Linienproblemen im Schlussabschnitt auf Rang 12 (+2,33)

11:20 Filip Zubcic (CRO) kämpft sich auf den 15. Rang (+3,07)

11:18 Thomas Dressen (GER) mit dem gleichen Innenski-Fehler, kommt nur auf Rang 16 (+3,54)

11:13 Auch Bostjan Kline (SLO) mit Problemen im drehenden Teil, will beschleunigen und rutscht am Tor vorbei.

11:13 Matthias Mayer: "Die Lockerheit, dass ich hier vorne mitfahr, ist einfach noch nicht da. Ich hab ein bisschen Slalom trainiert. Aber man darf sich nicht erwarten, dass ich hier vorne mitfahr."



Aleksander Kilde: "Ich hab nicht viel Slalom trainiert. Im Super-G bin ich am Limit gefahren, hatte ein sehr gutes Gefühl."

11:12 Justin Murisier (SUI) kann als Technik-Ass nicht mithalten, landet auf dem 11. Rang (+2,26)

11:09 Vincent Kriechmayr (AUT) muss im drehenden Teil den Schwung abstechen, kann die Kurve nicht zumachen. Damit ist auch Kriechmayr unter den Geschlagenen. Nur Rang 9 (+2,02)

11:07 Peter Fill (ITA) büßt mit ein paar Rutschern auf der pickelharten Piste viel Zeit ein. Das ergibt nur Rang 11 (+2,72)

11:05 Romed Baumann (AUT) hat große Timing-Probleme, muss den Schwung nachdrücken. Dadurch summiert sich der Rückstand. Nur Rang 12 (+3,15)

11:01 Schade! Matthias Mayer (AUT)muss nach dem Sprung in den engen Kurven nachdrücken. Das gibt großen Rückstand für das Speed-Ass. Im Ziel reicht es nur für Rang 7. (+1,86). Damit hat der Mottl keine Chance mehr in der Kombination.

11:01 Jetzt starten die ÖSV-Asse in die Kombination.

11:01 Aus für einen Mitfavoriten! Carlo Janka (SUI) mit Problemen über den Sprung, kann dann den Schwung nicht zumachen und fährt am Tor vorbei.

11:00 Altmeister Ivica Kostelic (CRO) quält sich einmal mehr über die Piste, kann mit seinem angeschlagenen Knie nicht mehr mithalten. Das ergibt Rang 12 mit großem Rückstand. (+4,78)

10:58 Victor Muffat Jeandet (FRA) kann als Technik-Spezialist nicht mit den Top-Speedläufern mithalten und büßt viel Zeit ein. Rang 9. (+2,63)

10:55 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) lässt den Ski marschieren, egal, wie weit es ihn von der Ideallinie wegdrückt. Das gibt eine sensationelle neue Bestzeit! (-0,84)

10:51 Riesenglück für Adrien Theaux (FRA)! Der Franzose drückt über den ersten Sprung nach, er muss auf einem Bein landen und fährt am Tor vorbei, kann dne Sturz aber vermeiden.

10:50 Alexis Pinturault: "Ein guter Super-G, aber nicht mein bester. Der Slalom kann sehr schwierig werden."

10:50 Bryce Bennett (USA) kann mit den Spitzenläufern nicht mithalten und reißt großen Rückstand auf. Nur Rang 8 (+2,17)

10:48 Auch Kjetil Jansrud (NOR) kann nicht mit der Sensationsfahrt von Alexis Pinturault mithalten. Im Ziel reicht das nur für Rang 4 (+0,52). Im Ziel greift sich der Norweger auf den Oberschenkel. Ist er angeschlagen?

10:44 Mauro Caviezel (SUI) kommt auf der technisch schwierigen Strecke auf den zweiten Rang (+0,28)

10:42 Alexis Pinturault (FRA) mit einer sensationellen Fahrt, macht die Schwünge mit seiner herausragenden Technik gut zu und übernimmt die Führung! (-0,29)

10:40 Valentin Giraud Moine (FRA) macht im letzten Streckenteil eine halbe Sekunde an Zeit gut und kämpft sich auf Rang 2 (+0,49)

10:40 Dominik Paris (ITA) wird über die Welle Cirmondi von der Ideallinie abgetragen, erwischt die Kompression aber sensationell und legt eine klare Bestzeit ins Ziel (-0,74)

10:38 Jared Goldberg (USA) verliert mit einem Patzer ins Ziel hinein die Bestzeit. Nur Rang 2 (+0,28)

10:35 Klemen Kosi (SLO) setzt eine erste echte Richtmarke ins Ziel. Eine Fahrt ohne große Probleme (-1,89)

10:32 Riccardo Tonetti (ITA) scheidet mit klarer Bestzeit aus, fährt am Tor nach der Kuppe vorbei.

10:32 Adam Zampa (SVK) mit keiner idealen Fahrt, ein großer Bock in der Schlüsselstelle im drehenden Starthang. 1:36,41 ist die erste Gesamtzeit.

10:30 Der Slowake Adam Zampa wird die Kombination in wenigen Augenblicken eröffnen.

10:25 In Santa Caterina wird eine von bloß zwei alpinen Kombinationen des Jahres gefahren. Die zweite folgt in Wengen. Die klassische Kombination von Kitzbühel wurde gestrichen.

10:22 Wie so oft bei einer alpinen Kombination ist der Favoritenkreis groß. Der Super-G ist zwar technischer gesteckt, bevorzugt jedoch klar die Speed-Fahrer. Topfavorit ist wohl Alexis Pinturault!

10:21 Alexis Pinturault: "Der Kurs ist schnell, das kommt sicher den Speed-Fahrern entgegen, es sind aber auch einige Kurven drinnen."

10:21 Kjetil Jansrud: "Die Piste ist eisiger als zuletzt, aber der Lauf ist auch schöner gesetzt. Die Super-G-Fahrt von vorgestern war schon sehr gut."

10:19 Marcel Hirscher: "Die Kurssetzung soll mein kleinstes Problem sein. Das ist sicherlich eine Kombination, die eher den Speed-Fahrern entgegenkommt. So einen schlechten Super-G wie am Dienstag bin ich noch nie gefahren. Das war gar nichts. Ziel sind drei Sekunden Rückstand."

10:17 Die Kombination wird aus Super-G und Slalom gebildet. Deshalb ist der Super-G wesentlich drehender gesetzt als am Dienstag.

10:01 Nach den windigen Bedingungen vom Mittwoch gibt es heute keine Probleme. Das Programm ist bestätigt.

Icy and tough conditions today at @SantaCaterinaDH ! But program is confirmed for a 10.30 (SG) / 14.00 (SL) CET start of the Alpine Combined pic.twitter.com/SfC3oe1Rw2