Machtdemonstration vor der WM Überragender Marcel Hirscher gewinnt Garmisch-RTL

Die benötigt Hirscher: 60 Zähler liegt er vor Henrik Kristoffersen (Nor). "Du kriegst sogar Punkte, wenn du nur hinfliegst", spricht Hirscher den Modus an. "Idealzustand" nennt er seinen Vorsprung im Weltcup (432 Punkte). Von den Stars schonen sich am Dienstag Neureuther (D), Jansrud (Nor) und Gut (Sz) für die WM. Hirschers WM-Programm steht bereits: Anreise Sonntag, Montag Abfahrtstraining für die Kombi, Mittwoch Start im Super-G.