Hirschers Beinahe-Ausfall (Foto: Gepa)

Am Donnerstag kehrt Marcel beim Nachtslalom von Madonna an jene Stelle zurück, wo er hätte sterben können - heute.at tickert am Abend live."Ich habe sehr viel Glück gehabt", sagt er. "Die Sache ist abgehakt. Ich gehe davon aus, dass keine Drohnen fliegen."Hirscher hat Recht. Sein Ziel: "Kristoffersen attackieren." Der Norweger siegte zuletzt in Val d’Isere und pocht auf Red Bull als Sponsor. "Ich möchte das Gleiche wie Svindal."Noch ist nicht geklärt, warum die Kamera-Drohne vor einem Jahr zwei Meter hinter Hirscher auf der Piste in Madonna einschlug.Die Technik-Analyse ist nicht abgeschlossen. Deshalb fliegt am Donnerstag keine Drohne über den Slalom-Assen. Die FIS schließt eine Rückkehr der "fliegenden Bilder" aber nicht aus.