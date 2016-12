Marcel Hirscher fährt in Madonna wieder auf das Slalom-Podest. (Foto: GEPA pictures)

Marcel Hirscher fährt in Madonna wieder auf das Slalom-Podest. (Foto: GEPA pictures)

Mit Marco Schwarz fährt ein weiterer Österreicher als Zehnter unter die Top10. Michael Matt wird Elfter. Das Podest komplettierte mit Stefano Gross übrigens ein italienischer Lokalmatador. Der Südtiroler hat jedoch bereits 1,35 Sekunden Rückstand auf Kristoffersen.Der momentane Slalom-König und Marcel Hirscher lieferten sich vor allem in Lauf 2 ein Rennen in einer eigenen Liga. Hirscher legte mit einem Wahnsinns-Lauf vor, doch der Elch aus dem hohen Norden konnte noch einmal kontern.1. Henrik Kristoffersen (NOR) 01:33.933. Stefano Gross (ITA) + 01.354. Manfred Mölgg (ITA) + 01.455. Andre Myhrer (SWE) + 01.536. Daniel Yule (SUI) + 01.567. Alexis Pinturault (FRA) + 01.838. Naoki Yuasa (JPN) + 02.049. Patrick Thaler (ITA) + 02.05