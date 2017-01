17:35 Stark! Dave Ryding (GBR) baut seinen Vorsprung aus und wirft Jonathan Nordbotten (NOR) raus +0,53

17:34 VORBEI! Michael Matt ist draußen. Damit sind alle ÖSV-Läufer draußen. Pinturault (FRA) nimmt dem Tiroler 19 Hundertstel ab.

17:33 AUS UND VORBEI! Marcel Hirscher (AUT) ist draußen! Aleksander Kilde nimmt ihm eine zweitere Hundertstel ab (+0,03)

17:31 Und jetzt folgen die Re-Runs der Herren. Marcel Hirscher ist gefordert.

17:31 Auch Velez-Zuzulova (SVK) ist mit einer sicheren Fahrt weiter, Denise Feierabend (SUI) ist draußen.

17:29 Stark! Petra Vloha (SVK) ist durch, Resi Stiegler (USA) gibt in den letzten Toren auf.

17:28 AUS UND VORBEI! KAtharina Truppe (AUT) fädelt trotz klarer Führung ein, Nina Löseth (NOR) ist weiter. Damit sind beide ÖSV-Damen draußen.

17:27 Stark! Melanie Meillard (SUI) wirft ihre Landsfrau und Titelverteidigerin Wendy HOldener aus dem Bewerb.

17:26 Die Lokalmatadorin ist weiter! Frida Hansdotter (SWE) zittert sich gegen Ana Bucik (SLO) weiter.

17:24 Souverän! Chiara Costazza (ITA) wirft die Mitfavoritin Sarka Strachova (CZE) aus dem Bewerb.

17:23 SCHADE! Bernadette Schild (AUT) gegen Marie-Michele Gagnon (CAN) chancenlos. Die Salzburgerin ist draußen.

17:22 Eiskalt! Mikaela Shiffrin (USA) verwaltet ihren Vorsprung und wirft Adeline Baud-Mugnier (FRA) aus dem Rennen

17:21 Jetzt geht es wieder mit den Damen weiter. Es folgen die Re-Runs!

17:20 Kristoffersen strauchelt! Da rutscht der Norweger aus dem Kurs, Linus Strasser (GER) führt mit Penalty Time (+0,50)

17:19 Wieder eng! Stefano Gross (ITA) holt gegen Julien Lizeroux (FRA) 6 Hundertstel heraus.

17:17 Große Fehler bei Mattias Hargin (SWE), so holt Daniel Yule (SUI) 37 Hundertstel heraus.

17:16 Große Probleme für Manfred MÖlgg (ITA), so holt Giuliano Razzoli (ITA) Penalty Time heraus (+0,50)

17:15 Alexander Choroshilow (RRUS) verschläft den Start komplett, holt aber 6 Hundertstel auf Foss-Solevaag (NOR) heraus.

17:14 Dave Ryding (GBR) holt mit seiner sauberen Technik gegen Jonathan Nordbotten (NOR) 22 Hundertstel heraus.

17:12 Bravo! Michael Matt (AUT) nimmt Alexis Pinturault (FRA) 14 Hundertstel ab.

17:11 Rückstand! Marcel Hirscher (AUT) muss sich Aleksander Kilde (NOR9 um zwei Hundertstel geschlagen geben.

17:09 Jetzt steht die erste Runde bei den Herren auf dem Programm!

17:09 Veronika Velez-Zuzulova (SVK) attackiert gegen Denise Feierabend (SUI) und holt Penalty Tima (+0,50) heraus.

17:08 Souverän! Petra Vlhova (SVK) nimmt ihrer Kontrahentin Resi Stiegler (USA) beinahe Penalty Tima ab.

17:07 Bärenstark! Katharina Truppe (AUT) mit guter Linie im Ziel, Nina Löseth (NOR) fliegt raus, Das gibt Penalty Tima (+0,50)

17:06 Die Vorjahrs-Siegerin muss zittern. Wendy Holdener (SUI) verliert gegen Landsfrau Melanie Meillard (SUI).

17:04 Knapp! Ana Bucik nimmt der Lokalmatadorin Frida Hansdotter zwei Zehntel ab.

17:03 Der erste Lauf ohne Fehler. Costazza (ITA) nimmt Strachova (CZE) 6 Hundertstel ab.

17:02 Schade! Bernadette Schild (AUT) fährt am Tor vorbei, Gagnon (CAN) führt mit Penalty Time! (-0,50)

17:01 Glück für Mikaela Shiffrin USA) Adeline Baud Mugnier (FRA) stürzt, das gibt die Maximum-Time von 0,50 Sekunden für den Re-Run.

16:59 Und es geht los! Ladies First!

16:58 Eine sensationelle Stimmung in Stockholm. Das City Event ist erneut ausverkauft.

16:55 Bei den Damen liegt der Druck auf Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin liegt im Gesamtweltcup 80 Punkte vor Lara Gut. Die Schweizerin ist nicht in die schwedische Hauptstadt gereist, Shiffrin kann ihren Vorsprung ausbauen.

16:49 Im Gegensatz zu den Parallel-Riesentorläufen von Alta Badia liegen Hirscher die City-Events. Die Premiere in Stockholm 2016 gewann der Salzburger.

16:48 Klar ist: Sogar für den Start gibt es 15 Punkte.

16:47 In Stockholm steht der einzige Parallel-Slalom der Saison auf dem Programm. Marcel Hirscher ist Titelverteidiger. Es geht auch um wichtige Punkte für den Slalom- und Gesamtweltcup.

14:59 Programme confirmed! Dem City-Event steht nichts mehr im Weg!

Program confirmed at #wcsthlm city event with heats for ladies and men starting at 17:00 CET. — FIS Alpine (@fisalpine) 31. Januar 2017

14:59 Die Paarungen der ersten Runde:



Damen:

Mikaela Shiffrin (USA) - Adeline Baud Mugnier (FRA)

Bernadette Schild (AUT) - Marie-Michele Gagnon (CAN)

Sarka Strachova (CZE) - Chiara Costazza (ITA)

Frida Hansdotter (SWE) - Ana Bucik (SLO)

Wendy Holdener (SUI) - Melanie Meillard (SUI)

Katharina Truppe (AUT) - Nina Löseth (NOR)

Petra Vlhova (SVK) - Resi Stiegler (USA)

Veronika Velez-Zuzulova (SVK) - Denise Feierabend (SUI)



Herren:

Marcel Hirscher (AUT) - Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Michael Matt (AUT) - Alexis Pinturault (FRA)

Dave Ryding (GBR) - Jonathan Nordbotten (NOR)

Alexander Choroschilow (RUS) - Sebastian Foss Solevaag (NOR)

Manfred Mölgg (ITA) - Giuliano Razzoli (ITA)

Daniel Yula (SUI) - Mattias Hargin (SWE)

Stefano Gross (ITA) - Julien Lizeroux (FRA)

Henrik Kristoffersen (NOR) - Linus Strasser (GER)

