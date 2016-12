16:33 Wie seit 1997 wird der erste Durchgang der Vierschanzentournee im K.o.-System absolviert. Die 25 Duell-Sieger und die fünf besten Verlierer steigen ins Finale aus.

16:33 Michael Hayböck holte in den letzten beiden Jahren jeweils Platz zwei in Oberstdorf.

16:17 Gleich vier ÖSV-Adler sind im Gesamtweltcup in den Top Ten. So gut waren die rot-weiß-roten Skispringer zuletzt 2012. Stefan Kraft hat im Probedurchgang noch einmal als Weitester aufgezeigt.

15:46

15:25

15:06

15:06 Die wichtigsten Paare:

Altenburger (AUT) - Schiffner (AUT)

Boyd-Clowes (CAN) - Kofler (AUT)

Hilde (NOR) - P. Prevc (SLO)

Johansson (NOR) - Hayböck (AUT)

Takeuchi (JPN) - D. Prevc (SLO)

Tollinger (AUT) - Fettner (AUT)

Zografsky (BUL) - Kraft (AUT)

Fannemel (NOR) - Stoch (POL)

Lamy Chappuis (FRA) - Tande (NOR)