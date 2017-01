13:06 Der zweite Ausfall! Mikaela Shiffrin fädelt bei der Steilhang-Ausfahrt ein!

13:05 Wendy Holdener (SUI) mit einer starken Fahrt durch den Steilhang, doch dann kommt der Einfädler! Der erste Ausfall.

13:04 Sarka Strachova (CZE) mit einer sauberen Fahrt ohne letztem Risiko, Rang 2 (+0,41)

13:02 Frida Hansdotter (SWE) hat im Steilhang mehr auf Linie geschaut, doch da hat das Tempo für den Schlusshang gefehlt. Nur Rang 2 (+0,57)

13:01 Veronika Velez Zuzulova (SVK) verpasst das Timing in der Steilhang-Ausfahrt. komt mit 1:00,40 ins Ziel.

13:00 Die Slowakin Veronika Velez Zuzulova wird den Lauf eröffnen und gleich eine Richtmarke in den Schnee zaubern.

12:56 Der fünfte Weltcup-Slalom des Jahres steht auf dem Programm. Bisher hat Mikaela Shiffrin alle gewonnen! Die letzten drei Slaloms endeten mit dem gleichen Ergebnis: Shiffrin vor Velez Zuzulova und Holdener.

12:54 Wer regiert in Zagreb? Im Slalom von Zagreb geht es um den prestigeträchtigsten Titel des Jahres. Um die Snow Queen!

12:50 Mikaela Shiffrin: "Es ist nie einfach. Ich habe auch in den letzten Tagen weiter gearbeitet. Der Kurs ist schnell. Und das macht Spaß."

Wendy Holdener: "Der Lauf ist wirklich schön, ich will so fahren, wie im Training und das Gefühl mitnehmen."

12:49 Letztes Jahr musste das Rennen in Zagreb agesagt werden. Genauso wie 2014. Vor zwei Jahren gewann - wie könnte es anders sein - Mikaela Shiffrin in Zagreb.

12:47 Dank einer neuen Schneeproduktionsanlage kann endlich wieder in Zagreb gefahren werden. Die Piste auf dem Sljeme ist pickelhart. Einem echten Slalom-Spektakel steht wettertechnisch nichts im Weg.

12:14 Die wichtigsten Nummern:

1. Veronika Velez Zuzulova (SVK)

2. Frida Hansdotter (SWE)

3. Sarka Strachova (CZE)

4. Wendy Holdener (SUI)

5. Mikaela Shiffrin (USA)

6. Petra Vlhova (SVK)

7. Nina Löseth (NOR)

9. Michaela Kirchgasser (AUT)

12. Bernadette Schild (AUT)

18. Katharina Truppe (AUT)

30. Julia Grünwald (AUT)