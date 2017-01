15:06 Gut für Hirscher! Alexis Pinturault (FRA) verliert im Mittelstück und über den Zielhang entscheidend Zeit und rutscht auf Rang 8 zurück (+0,63)

15:04 Patrick Thaler (ITA) büßt mit direkter Linie im Flachstück zu viel Zeit ein. Das reicht nur für den letzten Platz 12 (+1,95)

15:03 Daniel Yule (SUI) fehlerfrei durch den Starthang, doch der Schlusshang wird auch ihm zum Verhängnis. Nur Rang 4 (+0,36)

15:01 Marco Schwarz (AUT) mit einem sensationellen Lauf bis zum Schlusshang, da kostet die nicht aktive Fahrweise viel Zeit. Nur Rang 7 (+0,63)

14:59 Michael Matt (AUT) verliert im Flachstück zu viel Zeit. Das reicht nur für Rang 6 (+0,62)

14:58 Sensation! Julien Lizeroux (FRA) übernimmt die führung! Mit einem sensationellen Schlusshang setzt sich der 37-Jährige an die Spitze!

14:56 Zurück! Was für ein Rennen! Henrik Kristoffersen (NOR) rutscht auf Rang 3 zurück, trotz Bestzeit im Steilhang! (+0,03)

14:54 Marcel Hirscher (AUT) wählt im Steilhang die Runde Linie. Und die ist schnell! Im Flachstück quetscht er die Hundertstel raus und übernimmt hauchdünn die Führung! (-0,01)

14:53 Jetzt wird es spannend, die beiden Dominatoren stehen im Starthaus. Zuerst Hirscher, dann Kristoffersen.

14:53 Felix Neureuther (GER) nimmt viel Tempo mit ins Flachstück, fährt im Schlusshang allerdings zu rund, zu sehr auf die Linie geschaut. Nur Rang 2 (+0,13)

14:51 Manfred Mölgg (ITA) im Steilhang ohne Probleme, nimmt den Schwung ins Flachstück mit und holt die neue, sensationelle Bestzeit! (-0,51)

14:49 Auch Andre Myhrer (SWE) kommt nicht an Khoroshilows Zeit heran. Der Russe hat im Flachstück viel Zeit herausgeholt. Nur Rang 3 (+0,40)

14:48 Stefano Gross (ITA) mit einem Patzer n den Mittelteil und verliert viel Zeit. Nur Rang 2 (+0,38)

14:46 Alexander Khoroshilow (RUS) setzt die erste Bestzeit ins Ziel. 59,03. Ein paar Mal ausgehoben. Das geht sicher schneller.

14:45 Das Problem bleibt jedoch das Wetter! Die Sicht ist extrem schlecht, obwohl das Flutlicht eingeschaltet ist. Der leichte Schneefall tut der Piste nicht gut.

14:43 Der Russe Aleksander Khoroshilow eröffnet in wenigen Augenblicken.

14:42 Der Kurs ist sehr rhythmisch gesteckt, geht leicht aus der Richtung. Die Piste ist in gutem Zustand. Einem echten Spektakel steht nichts im Weg.

14:40 Zagreb maht den Anfang für den "Super Jänner". Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming folgen. Ein Klassiker jagt den nächsten.

14:34 Nach dem ruppigen Damen-Slalom wurde die Piste komplett aufgemacht und neu präpariert. Damit ist die Strecke pickelhart!

14:34 Für Marcel Hirscher geht es gleich um zwei Rekorde! Der Salzburger kann sich den vierten Sieg in Folge auf dem Sljeme sichern - das gab es noch nie! Außerdem geht es um seinen 100. Podestplatz - so viele hat auch Marc Girardelli.

13:08 Leichter Schneefall auf dem Sljeme, aber nichts, was die Streckenposten nicht beseitigen könnten.

Snowfall over Sljeme ?? Nothing the course crew can't handle & it's clearing up, so join us at 14.45 CET for the men's SL #programconfirmed pic.twitter.com/ISh89MSbG2