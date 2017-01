20:57 Julia Grünwald (AUT) setzt sich im Mittelteil hinein, verliert mit einer nicht einheitlichen Spurführung viel Zeit. Das reicht trotzdem knapp zur Führung. Da war aber noch mehr möglich. (-0,12)

20:55 Ekaterina Tkachenko (RUS) will durchkommen und erstmals in ihrer Karriere punkten. Das ist der Fahrt klar anzusehen. Platz 6 für die Russin (+2,20)

20:54 Maren Wiesler (GER) verwaltet ihren Vorsprung aus dem oberen Hang gut und bringt 13 Hudnertstel ins Ziel und übernimmt die Führung.

20:52 Erin Mielzynski (CAN) attackiert auf dem direkt gesetzten Lauf, eine weite Linie im letzten Teil kostet Zeit, doch es reicht für die Führung. (-0,05)

20:50 Marusa Ferk (SLO) patzt mit absoluter Zwischenbestzeit über den ersten Übergang, fährt in die Garage, kann zwar weiterfahren, doch die Zeit ist weg. Nur Rang 4 (+3,21)

20:49 Marlene Schmotz (GER) löst das Starttor zu früh aus und startet schon mit viel Rückstand in den Lauf. Das reicht nur für Rang 3 (+1,60)

20:47 Kristina Haugen (NOR) liefert sich ein enges Match mit der Deutschen, erst ein Verschneider über den letzten Übergang kostet Zeit. Rang 2 (+0,55)

20:46 Marina Wallner (GER) setzt die erste Bestzeit ins Ziel. 1:55,33. Ein guter Lauf ohne ersichtlichen groben schnitzer.

20:45 Es geht los! Marina Wallner (GER) eröffnet den zweiten Durchgang.

20:42 Die Spannung steigt beim Flutlicht-Spektakel in Flachau. In wenigen Minuten geht es los. Für die Damen steht das größte Preisgeld der Saison auf dem Spiel.

20:36 Frida Hansdotter: "Ich will meinen besten Lauf auspacken, dann sehen wir mal."



Bernadette Schild: "Es gibt nur vollen Angriff, von der Zweiten bin ich nicht weit weg. Es wird Spuren geben, in die muss man sich hineinklinken."

20:32 Die Kurssetzung ist dem ersten Lauf ganz ähnlich. Sehr rhythmis gesetzt, eher auf der drehenden Seite, allerdings mit ein paar Schlüsselstellen.

20:30 Die Frage, vor dem zweiten Durchgang: Hält die Piste diesmal? Der Schnee ist wieder extrem griffig, kaum eisig. #Es werden sich wohl wieder Spuren bilden. Die Piste soll jedoch mit höheren Startnummern keine Ausrede sein.

20:28 Bernadette Schild und Katharina Truppe stehen in Lauerstellung auf einen Podestplatz. Gerade einmal eine halbe Sekunde fehlen auf Rang zwei. Da ist einiges möglich. Die ÖSV-Damen warten seit Zagreb 2015 auf einen Podestplatz.

20:23 Der zweite Durchgang verspricht Hochspannung, denn wenn eine Läuferin 1,4 Sekunden in einem Durchgang aufholen kann, dann ist das Mikaela Shiffrin! Und die US-Amerikanerin wmuss das, will sie nicht erstmals seit einem Jahr geschlagen werden, wenn sie durchkommt.

18:50 Die Entscheidung startet um 20.45 Uhr

18:50 Ein erster Durchgang, der viele Fragen aufwirft. Denn obwohl sich die Piste in Topzustand präsentierte, waren die trockenen Schneebedingungen das große Kriterium. Früh entstanden Spuren. Einzig Frida Hansdotter brachte einen Toplauf ins Ziel, distanzierte die Konkurrenz um beinahe eine Sekunde.



Auch Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin war im Feld der Geschlagenen, landete nur auf Rang 5 mit 1,38 Sekunden Rückstand. Gleich dahinter liegen mit Bernadette Schild und Katharina Truppe zwei ÖSV-Läuferinnen in Lauerstellung.

18:47 Stand nach dem ersten Lauf:

1. Frida Hansdotter (SWE) 56,91

2. Wendy Holdener (+0,95

3. Nina Löseth (NOR) +1,08

4. Veronika Velez-Zuzulova (SWK) +1,15

5. Mikaela Shiffrin (USA) +1,38

6. Bernadette Schild (AUT) +1,48

7. Katharina Truppe (AUT) +1,63

8. Ana Bucik (SLO) +1,91

weiters:

17. Katharina Gallhuber (AUT) +2,60

23. Julia Grünwald (AUT) +2,91

18:43 Katharina Truppe: "Man hat schwer reingefunden. Es war eigenartig, man kann das fast nicht erklären."

18:40 Katharina Gallhuber (AUT) kassiert mit einer weiten Linie und gedriftenden Schwüng4en viel Zeit. Das bringt nur Rang 17 (+2,60) - doch das sollte für die Entscheidung reichen.

18:40 Lara Gut (SUI) nimmt den Lauf als Training für die Kombination am kommenden Sonntag mit, fädelt jedoch über den letzten Übergang ein.

18:38 Bernadette Schild: "Es hat bei der Besichtigung extrem gut ausgesehen, doch schon am Starthang hat man gemerkt, es ist nicht wirklich hart, es gibt nach. Man musste einfach die Spuren treffen, auch schon mit meiner Nummer."

18:37 Maren Wiesler (GER) mit einem Steher im Mittelstück, muss die direkte Linie abstechen, das reicht nur für Rang 22 (+3,19)

18:35 Schade! Julia Grünwald (AUT) kassiert im Mittelstück viel Rückstand, das reicht nur für Rang 21 (+2,91)

18:33 Anna Swenn-Larsson (SWE) rutscht im Mittelteil weg. Der nächste Ausfall.

18:31 Marusa Ferk (SLO) verliert konstant viel Zeit und landet auf dem 22. Rang (+3,38)

18:30 Manuela Mölgg (ITA) Kämpft mit der linie und mit einigen Patzern, bleibt aber im Kurs. Doch die Zeit ist weg. Nur Rang 20 (+2,82)

18:28 Denise Feierabend (SUI) bekommt im Mittelteil eine ordentliche Packung aufgebrummt und landet nur auf Rang 17 (+2,66)

18:26 Adeline Baud-Mugnier (FRA) kommt nur wenige Tore weit und rutscht dann weg.

18:26 Melanie Meillard (SUI) attackiert, und muss dafür den Preis bezahlen. Schon nach wenigen Toren der große Patzer. Das reicht trotzdem für den guten 12. Rang (+2,25)

18:24 Auch Christina Geiger (GER) patzt über den letzten Übergang, landet nur auf dem 14. Rang (+2,45)

18:23 Frida Hansdotter: "Ich mag das Rennen einfach, das ist so ein tolles Rennen. Zu Beginn der Saison war es schwierig, doch jetzt läuft es wieder. Ich kann aber noch mehr geben."

18:20 Anne-Sophie Barthet (FRA) bleibt trotz eines Verschneiders im ersten Hang im Kurs, dann folgt über den letzten Übergang der Einfädler.

18:19 Emelie Wikström (SWE) patzt über den letzten Übergang, verliert viel Geschwindigkeit, das reicht nur für Rang 10 (+2,13)

18:17 Ana Bucik (SLO) mit einer sensationellen Fahrt, wirft in den letzten Toren einen Top-Platz weg, so reicht das für den guten 8. Rang (+1,91)

18:15 Bravo! Katharina Truppe (AUT) mit vollem Risiko auf dem flinken Lauf. Das bringt den starken 7. Rang (+1,63)

18:14 Erin Mielzynski /CAN) mit einem groben Patzer in den ersten Toren. Das reicht nur für den 14. und letzten Platz (+3,27)

18:12 Chiara Costazza (ITA) Baut nur wenig Druck in den Schwüngen auf. Auch bei ihr fehlt die Attacke. nUR rANG 11 8*2,459

18:08 Mikaela Shiffrin: "Icch hab einfach nicht genug attackiert. Das war sehr enttäuschend für mich. Das Ski fahren war nicht in Ordnung. Das Set Up hat sich eigentlich ganz gut angefühlt."

18:08 Marie-Michele Gagnon (CAN) wirft mit einem Verschneider viel Zeit weg und fädelt kurz darauf ein. Der nächste Ausfall.

18:07 Lena Dürr (GER) ohne ersichtlichen Fehler, aber ohne die letzte Attacke. Das bringt nur Rang 9 (+2,26)

18:05 Irene Curtoni (ITA) mit einem zu weiten Weg im Stangenwald. Das reicht nur für Rang 9 (+2,33)

18:04 Michelle Gisin (SUI) kommt nicht über Rang 8 hianus (+2,18)

18:02 Nastasia Noens (FRA) fährt einen Lauf auf Durchkommen und landet auf dem 8 (+2,76)

17:59 Schade! Bernadette Schild (AUT) mit einer zu direkten Linie im oberen Teil, dosiert über den letzten Übergang. Das reicht nur für Rang 6 (+1,48).

17:59 Resi Stiegler (USA) hat beim letzten schweren Übergang große Probleme, ein steher, der viel Zeit kostet. Nur Rang 7 (+2,79)

17:57 Maren Skjöld (NOR) attackiert über den Innenski und rutscht weg. Der zweite Ausfall.

17:56 Riesenrückstand! Mikaela Shiffrin (USA) fehlt im oberen Stück die Spritzigkeit. Da kann die 21-Jährige nicht mit der herausragenden Zeit der Schwedin mithalten. Großer Rückstand. Nur Rang 5 (+1,38)

17:54 Frida Hansdotter (SWE) zündet den Turbo im Stangenwald von Flachau. Bis zum letzten Übergang herausragend, dann verfährt sich die Schwedin beinahe, übernimmt aber sensationell die Führung! (-0,95)

17:53 Veronika Velez-Zuzulova (SVK) verpasst mit einem Patzer über den letzten Übergang die Führung, landet trotz einer starken Verkühlung auf dem guten dritten Rang (+0,20)

17:51 Sarka Strachova (CZE) kann mit der Schweizerin nicht mithalten, hat nicht den nötigen Druck in den Schwüngen und verliert viel Zeit. Nur Rang 3 (+0,98)

17:49 Wendy Holdener (SUI) wird im Finish immer schneller und holt trotz eines Patzers im mittelteil die Führung! (-0,13)

17:48 Nina Löseth (NOR) kämpft sich ins Ziel, legt die erste Richtzeit vo.r 57,99. Die nächsten Läuferinnen werden zeigen, was diese Zeit wert ist.

17:46 Petra Vlhova (SVK) zeigt eine gute Fahrt, doch dann der Einfädler über den vorletzten Übergang.

17:45 Es geht los, Petra Vlhova aus der Slowakei eröffnet das Rennen!

17:43 Die Piste in Flachau gilt als nicht die Schwierigste, doch die Wellen und zahlreichen Übergänge sind ein echtes Kriterium. Die Piste ist in perfektem Zustand, eisig, aber griffiger Schnee.

17:40 Ein netter Nebeneffekt: Mit über 70.000 Euro ist für die Siegerin das höchste Preisgeld der Saison ausgeschrieben.

17:26 Nicht nur aufgrund der Kurssetzung ist Mikaela Shiffrin die Topfavoritin beim Flutlicht-Spektakel. Zwei Mal gewann Shiffrin das Rennen bereits. In dieser Saison siegte die US-Amerikanerin fünf von sechs Mal in einem Slalom. Nur letztes Jahr ging der Sieg nicht an die 21-Jährige.

17:21 Die Kurssetzung auf der Hermann-Maier-Piste in Flachau ist besonders trickreich. Vor jedem Übergang hat sich der US-amerikanische Kurssetzer eine kleine Gemeinheit einfallen lassen. Ein Doppeltor und eine Vertikale stehen auf dem Programm.

17:05 Jürgen Kriechbaum: "Bei der Michaela Kirchgasser ist es ein Knieproblem, das akut geworden ist. Aufgrund der Schwellung und des Schmerzes kann sie nicht an den Start gehen. Sie ist gerade erst untersucht worden. Es gibt noch keine näheren Details."

15:16 Der Comeback-Plan von Lindsey Vonn nimmt Formen an! Die US-Amerikanerin ist am Dienstag in Zauchensee eingetroffen Der Slalom ist für die US-Amerikanerin jedoch kein Thema.

15:01 Hiobsbotschaft für die ÖSV-Damen: Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser muss den Slalom auslassen

15:01 Die wichtigsten Startnummern:

1. Petra Vlhova (SVK)

2. Nina Löseth (NOR)

3. Wendy Holdener (SUI)

4. Sarka Strachova (CZE)

5. Veronika Velez Zuzulova (SVK)

6. Frida Hansdotter (SWE)

7. Mikaela Shiffrin (USA)

8. Muren Skjöld (NOR)

9. Resi Stiegler (USA)

10. Bernadette Schild (AUT)

11. Nastasia Noens (FRA)

12. Michelle Gisin (SUI)

13. Irene Curtoni (ITA)

14. Lena Dürr (GER)

15. Marie-Michele Gagnon (CAN)

19. Katharina Truppe (AUT)

30. Julia Grünwald (AUT)

06:15 Das ÖSV-Aufgebot:

Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Julia Grünwald, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Michaela Kirchgasser, Katharina Liensberger, Bernadette Schild, Katharina Truppe, Chiara Mair

