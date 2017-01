16:01 Die Chance auf einen Stockerlplatz für die Slalom-Damen ist so groß wie schon lange nicht mehr. Bernadette Schild kann die genau zweijährige Abwesenheit der rot-weiß-roten Technikerinnen auf dem Siegestreppchen beenden. Mit einem angriffigen Lauf ist sogar der Sieg in Reichweite!

13:52 Die Entscheidung folgt ab 16.15 Uhr!

13:52 Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1:00,40

2. Bernadette Schild (AUT) +0,39

3. Sarka Strachova (CZE) +0,41

4. Petra Vlhova (SVK) +0,57

5. Frida Hansdotter (SWE) +0,57

6. Marie-Michele Gagnon (CAN) +0,91

7. Chiara Costazza (ITA) +0,92

8. Resi Stiegler (USA) +1,04

weiters:

11. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,29

13. Katharina Truppe (AUT) +1,40

16. Julia Grünwald (AUT) +1,61

23. Katharina Liensberger (AUT) +2,95

13:48 Endet heute die lange Podestlosigkeit der ÖSV-Slalom-Damen? Kathrin Zettel war in Zagreb 2015 die letzte rot-weiß-rote Slalomläuferin, die aufs Stockerl fuhr. Bernadette Schild hat jedoch gute Karten, diese Serie zu beenden! Die Salzburgerin liegt nach einem sauberen Lauf auf Rang zwei. Zur Führenden Veronika Velez Zuzulova (SVK) fehlen 39 Hundertstel.



Auf der welligen Piste auf dem Sljeme schieden zahlreiche Top-Läuferinnen aus. Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener und Nina Löseth konnten das Rennen nicht beenden.

13:45 Julia Grünwald (AUT) macht über die letzte Welle viel Zeit gut und kämpft sich auf Rang 16 (+1,61)

13:44 Maren Wiesler (GER) wirft eine gute Fahrt mit einem Patzer in den letzten Toren weg. Nur Rang 20 (+3,21)

13:42 Adeline Baud Maugnier (FRA) fädelt am letzten Übergang ein und fällt aus.

13:41 Marusa Ferk (SLO) mit einer sehr wilden Fahrt im Steilhang, das reicht nur für Rang 16 (+1,68)

13:39 Denise Feierabend (SUI) nimmt kaum ein Risiko, fährt auf Durchkommen und landet auf Rang 18 (+2,17)

13:38 Manuela Mölgg (ITA) viel zu direkt im Steilhang unterwegs und wird ausgehebelt. Der nächste Ausfall.

13:37 Ana Bucik (SLO) kommt mit einer starken Fahrt auf Rang 9 (+1,21)

13:36 Anna Swenn-Larsson (SWE) nimmt in den letzten Toren totales Risiko und scheitert in der letzten Haarnadel, nur vier Tore vor dem Ziel.

13:31 Melanie Meillard (SUI) kommt nur bis zur ersten Kuppe und rutscht dann weg. Der nächste Ausfall.

13:31 Christina Geiger (GER) kämpft sich mit einer sauberen Linie, aber ohne letztem Risiko auf Rang 9 (+1,23)

13:29 Chiara Costazza (ITA) hält den Rückstand mit einer engagierten Fahrt in Grenzen, Rang 7 (+0,92)

13:28 Emelie Wikström (SWE) fasst großen Rückstand auf und klassiert sich auf Rang 13 (+1,95)

13:27 Katharina Truppe (AUT) kommt mit einer fehleranfälligen Fahrt auf der schwierigen Piste auf Rang 10 (+1,40)

13:25 Maren Skjöld (NOR) beginnt mit vollem Risiko, und dann kommen auch die Fehler. Nur Rang 12 (+2,03)

13:24 Lena Dürr (GER) erwischt einen Schlag im Schlussteil und landet auf Rang 9 (+1,36)

13:22 Mikaela Shiffrin: "Ich hab unterm Fahren gemerkt, dass es schwierig zum Fahren ist. Natürlich ist was drinnen, aber ich will da gar nicht dran denken."

13:20 Mikaela Shiffrin: "Da war ein Schlag, da bin ich gestrauchelt. Das ist ein Zeichen, dass ich von der Linie zu früh war. Ich weiß, wo ich stehe und woran es gelegen war."

13:20 Erin Mielzynski8 (CAN) rutscht am letzten Übergang mit dem Innenski weg., fährt zwar weiter, reißt aber großen Rückstand auf. Nur Rang 11 (+3,76)

13:18 Marie-Michele Gagnon (CAN) mit einem Patzer ins Flachstück hinein. Das reicht für Rang 6 (+0,91)

13:17 Anne Sophie Barthet (FRA) mit einem großen Patzer im oberen Streckenteil. Das bringt nur Rang 9 (+1,49)

13:16 Bärenstark! Bernadette Schild (AUT) riskiert und wird zwei Mal im Steilhang ausgehoben, macht in den letzten Toren noch Zeit gut und landet auf Rang 2 (+0,29)

13:14 Resi Stiegler (USA) kämpft sich mit einem starken Schlussteil auf Rang 5 (+1,04)

13:13 Irene Curtoni (ITA) macht den gleichen Fehler wie Kirchgasser in der letzten Haarnadel und rutscht auf Rang 6 zurück (+1,44)

13:11 Michaela Kirchgasser (AUT) verliert über den Shiffrin-Buckel die Linie, bleibt aber im Kurs. Ein Patzer in der letzten Haarnadel kostet Zeit. Sie ist durch, doch das reicht nur für Rang 5. (+1,29)

13:09 Michelle Gisin (SUI) kommt nur bis zur Steilhang-Ausfhart! Der vierte Ausfall!"

13:08 Nina Löseth (NOR) kommt nur wenige Tore weit und rutscht dann am Innenski weg. Der dritte Ausfall!

13:08 Petra Vlhova (SVK) macht im Schlussabschnitt Zeit gut und setzte sich auf Rang 3 (+0,48)

13:06 Der zweite Ausfall! Mikaela Shiffrin fädelt bei der Steilhang-Ausfahrt ein!Über 4 Jahre ist Shiffrin nicht mehr ausgefallen.

13:05 Wendy Holdener (SUI) mit einer starken Fahrt durch den Steilhang, doch dann kommt der Einfädler! Der erste Ausfall.

13:04 Sarka Strachova (CZE) mit einer sauberen Fahrt ohne letztem Risiko, Rang 2 (+0,41)

13:02 Frida Hansdotter (SWE) hat im Steilhang mehr auf Linie geschaut, doch da hat das Tempo für den Schlusshang gefehlt. Nur Rang 2 (+0,57)

13:01 Veronika Velez Zuzulova (SVK) verpasst das Timing in der Steilhang-Ausfahrt. komt mit 1:00,40 ins Ziel.

13:00 Die Slowakin Veronika Velez Zuzulova wird den Lauf eröffnen und gleich eine Richtmarke in den Schnee zaubern.

12:56 Der fünfte Weltcup-Slalom des Jahres steht auf dem Programm. Bisher hat Mikaela Shiffrin alle gewonnen! Die letzten drei Slaloms endeten mit dem gleichen Ergebnis: Shiffrin vor Velez Zuzulova und Holdener.

12:54 Wer regiert in Zagreb? Im Slalom von Zagreb geht es um den prestigeträchtigsten Titel des Jahres. Um die Snow Queen!

12:50 Mikaela Shiffrin: "Es ist nie einfach. Ich habe auch in den letzten Tagen weiter gearbeitet. Der Kurs ist schnell. Und das macht Spaß."

Wendy Holdener: "Der Lauf ist wirklich schön, ich will so fahren, wie im Training und das Gefühl mitnehmen."

12:49 Letztes Jahr musste das Rennen in Zagreb agesagt werden. Genauso wie 2014. Vor zwei Jahren gewann - wie könnte es anders sein - Mikaela Shiffrin in Zagreb.

12:47 Dank einer neuen Schneeproduktionsanlage kann endlich wieder in Zagreb gefahren werden. Die Piste auf dem Sljeme ist pickelhart. Einem echten Slalom-Spektakel steht wettertechnisch nichts im Weg.

12:14 Die wichtigsten Nummern:

1. Veronika Velez Zuzulova (SVK)

2. Frida Hansdotter (SWE)

3. Sarka Strachova (CZE)

4. Wendy Holdener (SUI)

5. Mikaela Shiffrin (USA)

6. Petra Vlhova (SVK)

7. Nina Löseth (NOR)

9. Michaela Kirchgasser (AUT)

12. Bernadette Schild (AUT)

18. Katharina Truppe (AUT)

30. Julia Grünwald (AUT)