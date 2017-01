18:06 Das Rennen ist unterbrochen! Der starke Wind verursacht eine Zwangspause.

18:05 Ramon Henhäusern (SUI) vergeigt den Übergang ins Flachstück und fädelt ein. Bei starken Windböen hat er den Boden wohl nicht mehr gesehen und eingefädelt.

18:04 Sebastian Holzmann (GER) nimmt im Zielhang etwas raus und landet so nur auf Rang 2 (+0,13)

18:03 Riccardo Tonetti (ITA) mit großen Problemen über den letzten Übergang. Da steckt ein langerSchwung, genau für Marcel Hirscher gesetzt. Die erste Gesamtzeit: 2:02,72.

18:01 Gleich geht´s los, Riccardo Tonetti (ITA) steht im Starthaus.

17:59 Die Bedingungen sind wie bereits im ersten Durchgang schwierig. Zwar schneit es nicht mehr so stark wie im ersten Durchgang, dafür bläst der Wind.

17:57 Vorteil für die ÖSV-Läufer, speziell für Marcel Hirscher: Den zweiten Durchgang hat Hirschers Spezialtrainer Mike Pircher gesteckt.

17:56 Marcel Hirscher: "Das Wohlbefinden wird hoffentlich besser sein, es ist im zweiten Lauf nichts Spezielles dabei. Ich freu mich, es ist ein superschöner Kurs. Wenn der Manuel durchkommt, haben wir alle keinen Meter. Angreifen wird er, das lässt er sich nicht nehmen"

17:54 Der zweite Durchgang auf dem Sljeme verspricht erneut Hochspannung! Die Abstände sind extrem knapp, mit Lizeroux, Engel und dem Leader Feller stehen gleich drei Sensationsläufer an der Spitze des Klassements.

17:48 Gleich fällt die Entscheidung am Bärenberg - Bei uns versäumen Sie keinen wichtigen Schwung!

15:40 Die Entscheidung im Slalom von Zagreb steigt ab 18.00 Uhr

15:40 Stand nach 30 Läufern:

1. Manuel Feller (AUT) 58,13

2. Julien Lizeroux (FRA) +0,05

3. Mark Engel (USA) +0,28

4. Marcel Hirscher (AUT) +0,38

5. Manfred Mölgg (ITA) +0,39

6. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,41

. Daniel Yule (SUI) +0,41

8. Felix Neureuther (GER) +0,52

9. Mario Matt (AUT) +0,67

10. Alexis Pinturault (FRA) +0,68

. Marco Schwarz (AUT) +0,69

15:37 Manuel Feller ist die Sensation zum Slalom in Zagreb. Bei wechselnden Wetterbedingungen fuhr der Fieberbnrunner auf dem Sljeme sensationell mit Nummer 21 zur Bestzeit. Auf Rang zwei liegt noch überraschender der französische Routinier Julien Lizeroux (+0,05) vor dem mit Nummer 45 auf Platz drei gerasten Amerikaner Mark Engel.



Marcel Hirscher, der die letzten drei Rennen auf dem Zagreber Hausberg für sich entschied, liegt als Vierter in Lauerstellung (+0,38). Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen liegt nur drei Hundertstel hinter Hirscher auf Rang 6.

15:35 Leif Kristian Haugen (NOR) mit vielen kleinen Patzern im Starthang. Das bringt nur Rang 22 (+1,74)

15:34 Naoki Yuasa (JPN) verliert im Starthang nicht viel Zeit. Lässt den Ski mit seiner wilden Technik rund ums Tor Carven .Rang 13 (+0,89)

15:32 Anton Lahdenperä (SWE) dreht den Schwung immer nach dem Tor nach. Das kostet viel Zeit und bringt nur Rang 24 (+2,22)

15:31 Ramon Zenhäusern (SUI) reißt schon im Starthang einen großen Rückstand auf. Mit einem guten Schlussstück reicht das für Rang 20 (+1,45)

15:29 Jens Byggmark (SWE) hat seine Kanten zu scharf geschliffen. Da rattert der Ski, das bringt nur Rang 23 (+3,23)

15:28 Dominik Stehle (GER) baut viel Zeit im Flachstück an. Das reicht nur für Rang 21 (+1,90)

15:26 Jonathan Nordbotten (NOR) kommt mit großer Verspätung auf Rang 19 (+1,42)

15:25 Luca Ärni (SUI) mit Linienproblemen im Flachstück, hält im Schlusshang die Zeit und übernimmt Rang 11 (+0,78)

15:23 Michael Matt: "Die Piste ist aggressiv, teilweise eisig, es ist schwer, da das Richtige zu finden. Es hat gedauert, bis ich mich wohlgefühlt hab."

15:22 Manuel Feller: "Drei Mal wäre ich fast dagelegen, bei der letzten Haarnadel hab ich geglaubt, dass ich voll wasl iegen hab. Gut gefühlt hab ich mich nicht, doch das hat sich wohl keiner. Jetzt fahr ich auf Sieg und brems aufk einen Fall einen runter."

15:21 Giuliano Razzoli (ITA) verliert im Schlussabschnitt zu viel Zeit, nur Rang 11 (+1,14)

15:19 SENSATIONELL! Manuel Feller (AUT) brennt eine absolute Bestzeit in den Steilhang, patzt ins Flachstück hinein, übernimmt aber die Führung!

15:18 David Chodounsky (USA) mit der Bestzeit im Starthang, doch Problemen im Ziel bringt es nur Rang 10 (+0,82)

15:16 David Ryding (GBR) nimmt die Tore von hinten und carvt um die Tore auf Rang 11 (+0,87)

15:15 Jean-Baptiste Grange (FRA) kommt nur vier Tage weit, dann kommt der Ausfall.

15:14 Sebastian Foss-Solevaag (/NOR) hat große Probleme mit der LInie, macht den Schwung erst nach dem Tor. Nur Rang 11 (+1,21)

15:13 Victor Muffat Jeandet (FRA) kann im Flachstück nicht mithalten und dann legt er sich in den Steilhang zu weit rein.

15:11 Julien Lizeroux (FRA): "Wir wollten gestern herfliegen, doch der Flieger hatte Verspätung. Ich musste 37 Jahre warten, um einen ersten Durchgang zu gewinnen. Die wilden, jungen Burschen werden aber nochmal angreifen."

15:10 Marcel Hirscher: "Es war zach zum Fahren. Hatte ganz schön zum Kämpfen, dass ich nicht draußen liege. Ein taffes Rennen. Es ist schwer, wenn es so unterschiedlich ist. Man sieht: Andere schaffen das genauso. Das ist Rennfahren."

15:09 Marc Digruber (AUT) mit einem groben Patzer ins Flachstück hinein. Im dichten Schneefall kommt dann der Einfädler.

15:07 Matthias Hargin (SWE) kämpft mit den wieder schlechter gewordenen Pistenbedingungen. Im starken Schneefall fällt Hargin auf Rang 13 zurück (+1,80)

15:06 Gut für Hirscher! Alexis Pinturault (FRA) verliert im Mittelstück und über den Zielhang entscheidend Zeit und rutscht auf Rang 8 zurück (+0,63)

15:04 Patrick Thaler (ITA) büßt mit direkter Linie im Flachstück zu viel Zeit ein. Das reicht nur für den letzten Platz 12 (+1,95)

15:03 Daniel Yule (SUI) fehlerfrei durch den Starthang, doch der Schlusshang wird auch ihm zum Verhängnis. Nur Rang 4 (+0,36)

15:01 Marco Schwarz (AUT) mit einem sensationellen Lauf bis zum Schlusshang, da kostet die nicht aktive Fahrweise viel Zeit. Nur Rang 7 (+0,63)

14:59 Michael Matt (AUT) verliert im Flachstück zu viel Zeit. Das reicht nur für Rang 6 (+0,62)

14:58 Sensation! Julien Lizeroux (FRA) übernimmt die führung! Mit einem sensationellen Schlusshang setzt sich der 37-Jährige an die Spitze!

14:56 Zurück! Was für ein Rennen! Henrik Kristoffersen (NOR) rutscht auf Rang 3 zurück, trotz Bestzeit im Steilhang! (+0,03)

14:54 Marcel Hirscher (AUT) wählt im Steilhang die Runde Linie. Und die ist schnell! Im Flachstück quetscht er die Hundertstel raus und übernimmt hauchdünn die Führung! (-0,01)

14:53 Jetzt wird es spannend, die beiden Dominatoren stehen im Starthaus. Zuerst Hirscher, dann Kristoffersen.

14:53 Felix Neureuther (GER) nimmt viel Tempo mit ins Flachstück, fährt im Schlusshang allerdings zu rund, zu sehr auf die Linie geschaut. Nur Rang 2 (+0,13)

14:51 Manfred Mölgg (ITA) im Steilhang ohne Probleme, nimmt den Schwung ins Flachstück mit und holt die neue, sensationelle Bestzeit! (-0,51)

14:49 Auch Andre Myhrer (SWE) kommt nicht an Khoroshilows Zeit heran. Der Russe hat im Flachstück viel Zeit herausgeholt. Nur Rang 3 (+0,40)

14:48 Stefano Gross (ITA) mit einem Patzer n den Mittelteil und verliert viel Zeit. Nur Rang 2 (+0,38)

14:46 Alexander Khoroshilow (RUS) setzt die erste Bestzeit ins Ziel. 59,03. Ein paar Mal ausgehoben. Das geht sicher schneller.

14:45 Das Problem bleibt jedoch das Wetter! Die Sicht ist extrem schlecht, obwohl das Flutlicht eingeschaltet ist. Der leichte Schneefall tut der Piste nicht gut.

14:43 Der Russe Aleksander Khoroshilow eröffnet in wenigen Augenblicken.

14:42 Der Kurs ist sehr rhythmisch gesteckt, geht leicht aus der Richtung. Die Piste ist in gutem Zustand. Einem echten Spektakel steht nichts im Weg.

14:40 Zagreb maht den Anfang für den "Super Jänner". Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming folgen. Ein Klassiker jagt den nächsten.

14:34 Nach dem ruppigen Damen-Slalom wurde die Piste komplett aufgemacht und neu präpariert. Damit ist die Strecke pickelhart!

14:34 Für Marcel Hirscher geht es gleich um zwei Rekorde! Der Salzburger kann sich den vierten Sieg in Folge auf dem Sljeme sichern - das gab es noch nie! Außerdem geht es um seinen 100. Podestplatz - so viele hat auch Marc Girardelli.

13:08 Leichter Schneefall auf dem Sljeme, aber nichts, was die Streckenposten nicht beseitigen könnten.

Snowfall over Sljeme ?? Nothing the course crew can't handle & it's clearing up, so join us at 14.45 CET for the men's SL #programconfirmed pic.twitter.com/ISh89MSbG2