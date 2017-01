17:51 Sarka Strachova (CZE) kann mit der Schweizerin nicht mithalten, hat nicht den nötigen Druck in den Schwüngen und verliert viel Zeit. Nur Rang 3 (+0,98)

17:49 Wendy Holdener (SUI) wird im Finish immer schneller und holt trotz eines Patzers im mittelteil die Führung! (-0,13)

17:48 Nina Löseth (NOR) kämpft sich ins Ziel, legt die erste Richtzeit vo.r 57,99. Die nächsten Läuferinnen werden zeigen, was diese Zeit wert ist.

17:46 Petra Vlhova (SVK) zeigt eine gute Fahrt, doch dann der Einfädler über den vorletzten Übergang.

17:45 Es geht los, Petra Vlhova aus der Slowakei eröffnet das Rennen!

17:43 Die Piste in Flachau gilt als nicht die Schwierigste, doch die Wellen und zahlreichen Übergänge sind ein echtes Kriterium. Die Piste ist in perfektem Zustand, eisig, aber griffiger Schnee.

17:40 Ein netter Nebeneffekt: Mit über 70.000 Euro ist für die Siegerin das höchste Preisgeld der Saison ausgeschrieben.

17:26 Nicht nur aufgrund der Kurssetzung ist Mikaela Shiffrin die Topfavoritin beim Flutlicht-Spektakel. Zwei Mal gewann Shiffrin das Rennen bereits. In dieser Saison siegte die US-Amerikanerin fünf von sechs Mal in einem Slalom. Nur letztes Jahr ging der Sieg nicht an die 21-Jährige.

17:21 Die Kurssetzung auf der Hermann-Maier-Piste in Flachau ist besonders trickreich. Vor jedem Übergang hat sich der US-amerikanische Kurssetzer eine kleine Gemeinheit einfallen lassen. Ein Doppeltor und eine Vertikale stehen auf dem Programm.

17:05 Jürgen Kriechbaum: "Bei der Michaela Kirchgasser ist es ein Knieproblem, das akut geworden ist. Aufgrund der Schwellung und des Schmerzes kann sie nicht an den Start gehen. Sie ist gerade erst untersucht worden. Es gibt noch keine näheren Details."

15:16 Der Comeback-Plan von Lindsey Vonn nimmt Formen an! Die US-Amerikanerin ist am Dienstag in Zauchensee eingetroffen Der Slalom ist für die US-Amerikanerin jedoch kein Thema.

15:01 Hiobsbotschaft für die ÖSV-Damen: Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser muss den Slalom auslassen

15:01 Die wichtigsten Startnummern:

1. Petra Vlhova (SVK)

2. Nina Löseth (NOR)

3. Wendy Holdener (SUI)

4. Sarka Strachova (CZE)

5. Veronika Velez Zuzulova (SVK)

6. Frida Hansdotter (SWE)

7. Mikaela Shiffrin (USA)

8. Muren Skjöld (NOR)

9. Resi Stiegler (USA)

10. Bernadette Schild (AUT)

11. Nastasia Noens (FRA)

12. Michelle Gisin (SUI)

13. Irene Curtoni (ITA)

14. Lena Dürr (GER)

15. Marie-Michele Gagnon (CAN)

19. Katharina Truppe (AUT)

30. Julia Grünwald (AUT)

06:15 Das ÖSV-Aufgebot:

Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Julia Grünwald, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Michaela Kirchgasser, Katharina Liensberger, Bernadette Schild, Katharina Truppe, Chiara Mair

