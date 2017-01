14:04 Der Schneefall wird wieder stärker. Das Rennen ist - zumindest kurzfristig - unterbrochen. Ein Vorläufer ist gerade auf der Strecke.

14:03 Frederic Berthold: "Die Ideallinie ist frei vom Schnee, sobald man ein bisschen daneben ist, wird´s schwer. Dann bremst es richtig."

14:01 Tilen Debelak (SLO) hat nicht die Klasse, um in der Entscheidung ein Wörtchen mitreden zu können. Das reicht nur für Rang 9 (+3,49)

14:00 Frederic Berthold (AUT) hat wieder Pech, der Schneefall wird wieder stärker. Doch mti einer guten Linie durchs Österreicher-Loch reicht das für Rang 3 (+0,35)

13:58 Niels Hintermann (SUI) attackiert durch das Ziel-S und baut seinen Vorsprung aus. Das bringt die neue Führung! (-0,26)

13:57 Andreas Zampa (SVK) patzt über den neuen Sprung in den Haneggschuss hinein. Mit großem Rückstand reicht das nur für Rang 7 (+5,17)

13:55 Mattia Casse (ITA) geht es zu verhalten an. Das bringt nur Rang 4 (+1,76). Da war mehr möglich.

13:54 Paolo Pangrazzi (ITA) kommt nicht an die Bestzeit heran. Das reicht nur für Rang 3 (+1,70)

13:52 Ondrej Berndt (CZE) hat mit der Entscheidung nichts zu tun, landet nur auf Rang 4 (+2,90)

13:51 Maxence Muzaton (FRA) holt noch einiges aus der Piste heraus. Die wird jetzt wohl von Läufer zu Läufer schneller. Neue Bestzeit! (-0,25)

13:49 Nils Mani (SUI) zeigt auf, was auf der Strecke möglich ist. Das gibt eine klare neue Bestzeit. (-1,84)

13:48 Andreas Romer (FIN) legt die erste Gesamtzeit ins Ziel 2:28,93.

13:47 Und es geht los! Andreas Romar (FIN) ist gestartet.

13:45 Der Finne Andreas Romar wird die Entscheidung in der Kombination eröffnen. Der Start scheint sich ein paar Minuten zu verzögern.

13:43 Der Schneefall hat nachgelassen. Der Neuschnee dürfte gut aus der Strecke gebracht worden sein. Damit steht einem Spektakel nichts im Weg.

13:33 Start bestätigt! Die FIS nimmt die Kombi-Abfahrt tatsächlich in Angriff.

13:18 Klar ist jedenfalls: Die Abfahrt wird vom niedrigst möglichen Start - von der Minsch-Kante nach dem Hundsschopf - in Angriff genommen. Die gesamte Strecke vom Schnee zu befreien ist ein Ding der Unmöglichkeit.

11:07 Die Abfahrt ist für 13.45 Uhr geplant.



Aufgrund des starken Scheefalls steht hinter der Abfahrt vom Kombi-Start knapp oberhalb des Hundschopfs ein Fragezeichen.

11:05 Im dichten Schneefall von Wengen kämpfte sich der Schweizer Techniker Justin Murisier sensationell zur Bestzeit. Auf einem selektiven Kurs nahm Murisier demÜberrschungs-Zeiten Stefan Hadalin 17 Hundertstel ab. Topfavorit Alexis Pinturault, für den es um die erste kleine Kristallkugel geht, attackierte nicht mit dem letzten Risiko, liegt als Vierter gut im Rennen.



Für die ÖSV-Läufer droht ein Debakel. Matthias Mayer fädelte mit sensationeller Zwischenbestzeit im Slalom ein. Vincent Kriechmayr (12.) und Romed Baumann (16.) liegen mit Chancen auf einen Spitzenplatz im Mittelfeld.

10:58 Stand nach dem Slalom:

1. Justin Murisier (SUI) 49,06

2. Stefan Hadalin (SLO) +0,17

3. Victur Muffat-Jeandet (FRA) +0,20

4. Alexis Pinturault (FRA) +0,57

5. Adam Zampa (SVK) +0,91

6. Krystof Kryzl (CZE) +1,08

7. Carlo Janka (SUI) +1,51

8. Istok Rodes (CRO) +1,55

weiters:

11. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,84

13. Vincent Kriechmayr (AUT) +2,25

17. Romed Baumann (AUT) +2,51

19. Kjetil Jansrud (NOR) +2,92

22. Frederic Berthold (AUT) +3,22

10:58 Ivica Kostelic: "Mit meiner Gesundheit kann ich nicht einmal 80 Prozent geben. Ich wollte noch einmal mein Heimrennen und hier in Wengen fahren. Ich wollte auf diese Hänge zürckkommen. Noch einmal ein Rennen hier zu fahren, ist für mich emotional."

10:56 Ralph Weber (SUI) mit einem schweren Patzer auf Rang 21 (+4,33)

10:55 Max Franz (AUT) fährt im oberen Hang mit vollem Risiko in die Garage, attackiert dann noch mehr und fädelt ein.

10:53 Andreas Sander (GER) kämpft sich ins Ziel, um die Abfahrt bestreiten zu können. Riesiger Rückstand. Rang 21 (+17,95)

10:52 Thomas Dressen (GER) scheidet im Steilhang aus.

10:51 Filip Zubcic (SUI) landet auf dem starken neunten Rang (+1,84). Für die Abfahrt aber wohl zu viel Rückstand.

10:49 Martin Cater (SLO) mit einer starken Zeit auf Rang 7 (+1,62). Das kann gute Punkte geben.

10:49 Nils Mani (SUI) hat als Abfahrer schwer zu kämpfen. Landet mi großem Rückstand auf Rang 17 (+3,63)(

10:47 Jared Goldberg (USA) kommt nur wenige Tore weit, kann im Steilhang einen Sturz vermeiden. Der nächste Ausfall.

10:47 Matthias Mayer: "Ich hab attackiert, hab geschaut, dass ich auf Zug bleib. Leider zu viel Richtung gemacht. Das ist den Besten schon passiert."



Romed Baumann: "Ich hab im Starthaus die Zwischenzeiten mitgekriegt, mir ist es aber nicht gelungen, den richtigen Rhythmus zu bekommen. Da ist der Rückstandn icht überraschend. Vom Wetter her war der Slalom schon kritisch."

10:45 Ivica Kostelic (CRO) bei seinem womöglich letzten Rennen im Mittelfeld. Rang 10 (+2,33). Doch ob das für den Routinier zu einem Spitzenplatz reicht?

10:43 Ryan Cochran Sigle (USA) rutscht im Steilhang weg, wird zu direkt und kracht genau ins Tor. Der nächste Ausfall.

10:42 Braise Giezendanner (FRA) quält sich durch den Steilhang, muss bei jedem Tor nachdrehen. Das bringt großen Rückstand. Rang 12 (+2,47)

10:41 Krystof Kryzl (CZE) lässt sich eine gute Ausgangsposition für die Abfahrt. Rang 5 (+1,05)-.

10:39 Bryce Bennett (USA) landet in guter Gesellschaft der Abfahrer auf Rang 11 (+2,54)

10:38 Riccardo Tonetti (ITA) zeigt einen verkorksten Lauf. Oben zu direkt und dann der Einfädler.

10:37 Peter Fill: riskiert über den letzten Übergang, ein sensationeller Lauf, doch dann setzt er sich hinten rein, wird ausgehebelt und scheidet aus.

10:36 Vincent Kriechmayr: "Die Piste war sehr gut, aber sie lässt jetzt schon sehr nach. Mit meiner Nummer war es aber schon ganz gut. Bin schonmal schlechter schlechter Slalom gefahren."

10:34 Romed Baumann (AUT) quält sich auf dem Slalomkurs. Die größte ÖSV-Hoffnung reißt viel Rückstand auf. Rang 10 (+2,51)

10:32 Schade! Matthias Mayer (AUT) legt den Slalom seines Lebens in den Schnee, scheidet mit neuer Zwischenbestzeit im Steilhang aus.

10:31 Adam Zampa (SVK) legt wieder eine tolle Zeit ins Ziel. Rang 4 mit einem beherzten Slalom (+0,91).

10:30 Klemen Kosi (SLO) reißt im Slalom großen Rückstand auf. Das wird schwer in der Abfahrt. Rang 10 (+2,97)

10:29 Mauro Caviezel (SUI) verliert im Slalom wohl zu viel Zeit. Das wird schwer mit einem Spitzenplatz, Rang 5 (+1,65)

10:27 Carlo Janka (SUI) bringt sich in eine sensationelle Ausgangsposition für die Abfahrt! Rang 4 (+1,51). Das ist locker aufholbar.

10:26 Valentin Giraud Moine (FRA) kann nicht mithalten, landet nur auf Rang 6 (+2,50)

10:25 Adrien Theaux (FRA) will im Flachstück zu viel und riskiert. Die Folge ist der Einfädler.

10:24 Kjetil Jansrud (NOR) mit einem ordentlichen Slalom, Rang 6 (+2,92). Da kann er in der Abfahrt sicher einiges gutmachen.

10:23 Victor Muffat Jeandet (FRA) zeigt, was trotz des Schneefalls noch möglich ist. Ein Patzer in den Schlusshang hinein kostet die Führung. Nur Rang 2 (+0,20)

10:21 Vincent Kriechmayr (AUT) mit einer vorsichtigen Fahrt, legt eine ordentliche Zeit ins Ziel. (+2,25)

10:20 Dominik Paris (ITA) quält sich durch den Stangenwald, großer Rückstand, nur Rang 4 (+3,84)

10:19 Justin Murisier (SUI) setzt einen sensationellen Slalom in den Schnee. Volles Risiko und das reicht zur Führung! (-0,57)

10:17 Alexander Aamodt Kilde (NOR) zeigt einen starken Lauf auf dem schweren Slalom-Hang. Nur 1,27 Sekunden Rückstand. Das kann man locker aufholen!

10:16 Alexis Pinturault (FRA) hat mit dem eisigen Hang zu kämpfen. Widrigste Bedingungen, doch die erste Zeit steht. 49,63.

10:15 Der Favorit eröffnet gleich das Rennen. Alexis Pinturault steht im Starthaus.

10:11 Die Bedingungen werden immer wilder und wüster. Der Schneefall hat stärker eingesetzt. Widrigste Bedingungen im Berner Oberland. Das macht es für die Kombinierer nicht einfacher.

10:08 Ein ganz großer Skifahrer wird wohl heute abtreten. Ivica Kostelic steht bei der Kombination zum 361. und letzten Mal im Starthaus.

10:07 Matthias Mayer: "Ich hab allgemein ganz gut Slalom trainiert. Ich werde alles probieren. Sicherlich ein brutal schwerer Kampf."



Max Franz: "Das ist ein gutes Training für morgen. Ich schau, dass ich ein paar Punkte mach. Die Trainer meinen, das ist ein Slalom zum Angrieifen. Das sehei ch anders, weil er ganz schön aus der Richtung geht."



Vincent Kriechmayr: "Ich hoffe, dass ich meine Startnummer gut ausnutzen kann."

10:02 Romed Baumann: "Der erste Durchgang muss einmal gefahren werden und dann schauen wir, was möglich ist. Unter die ersten 10 sollte es schon gehen."

10:02 Die Kombination wird anspruchsvoll. Sowohl für die Speed-, als auch für die Slalom-Spezialisten. Der Slalomhang ist extrem eisig und selektiv präpariert.

09:56 Der Schneefall in Wengen wird stärker. Der Slalom kann wohl gefahren werden. Hinter der Abfahrt für Nachmittag sthet ein kleines Fragezeichen.

09:52

Racers inspection underway at @WeltcupWengen ! First run (SL) of the Alpine Combined will start 10.15 CET, DH run will follow at 13.45 CET. pic.twitter.com/D7Bf6JDjRx