18:07 Karl Geiger (GER) 124,0m, 250,5 Punkte

Damit rutscht der Deutsche auf Rang 5 zurück.

18:06 Andreas Stjernen (NOR) 133,0m, 266,0 Punkte

Damit übernimmt der Lucky Loser die Führung

18:05 Daiki Ito (JPN) 131,0m, 260,2 Punkte.

Doch Andreas Wank bleibt weiter in Front.

18:04 Domen Prevc (SLO) 127,0m, 254,7 Punkte



Das reicht für Rang zwei, doch die Gesamtwertung ist damit erledigt.

18:02 Halvor Granarud (NOR) 122,0m, 247,8 Punkte



Damit setzt sich der Norweger knapp vor Schiffner.

18:01 Markus Schiffner (AUT) 128,0m, 246,8 Punkte



Ein besserer Sprung als im ersten Durchgang. Darauf kann er aufbauen.

17:59 Markus Schiffner eröffnet den zweiten Durchgang

17:59 Die Ausgangsposition für die ÖSV-Adler ist hervorragend. Drei Springer mischen um einen Podestplatz mit. Stefan Kraft ist ganz vorne auf Siegkurs.

17:47 Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Stefan Kraft (AUT) 156,3 Punkte

2. Kamil Stoch (POL) 152,0

3. Michael Hayböck (AUT) 149,9

4. Markus Eisenbichler (GER) 148,2

5. Piotr Zyla (POL) 146,6

6. Manuel Fettner (AUT) 145,3

weiters:

15. Andreas Kofler (AUT) 136,1

30. Markus Schiffner (AUT) 115,6

17:42 Stefan Kraft: "Endlich die erste richtige Bombe zum richtigen Zeitpunkt. Ein richtig geiler Sprung. Das taugt mir richtig."

17:41 Der erste Durchgang ist durch und ein Österreicher führt!

17:41 Ronan Lamy Chappuis (FRA) 111,0m, 93,9 Punkte

Daniel Andre Tande (NOR) 130,5m, 141,5 Punkte



Kein guter Sprung des Favoriten. Das reicht nur für Rang 9.

17:39 Das letzte Duell im ersten Durchgang!

17:39 Anders Fannemel (NOR) 128,5m, 133,1 Punkte

Kamil Stoch (POL) 137,0m, 152,0 Punkte



Stoch entscheidet das Duell klar für sich, fällt aber hinter Kraft zurück!

17:36 Vladimir Zografski (BUL) 116,0m, 107,5 Punkte

Stefan Kraft (AUT) 139,0m, 156,3 Punkte



WAS FÜR EIN SPRUNG! Sensationell zur Bestweite geflogen! Der Krafti stürmt zur Zwischenführung!

17:34 Elias Tollinger (AUT) 116,0m, 109,3 Punkte

Manuel Fettner (AUT) 132,5m, 145,3 Punkte



Schade! Tollinger hat keine Chance auf die Lucky Loser-Wertung. Fettner segelt auf Rang 4!

17:32 Das zweite Österreicher-Duell des Abends!

17:32 Jarko Määtä (FIN) 108,5m, 94,2 Punkte

Macej Kot (POL) 129,5m, 138,2 Punkte



Der Pole gewinnt sein Duell lcker, doch da gehen einige Meter zur Spitze ab.

17:30 Andreas Kofler: "Ich war zufrieden mit dem Sprung. Es gehen mir ein paar Meter ab, aber es hat sich ganz positiv angefühlt."

17:30 Constantin Schmid (GER) 112,5m, 102,2 Punkte

Markus Eisenbichler (GER) 135,0m, 148,2 Punkte



Ein sensationeller Sprung des Deutschen, der auf Rang 2 springt.

17:27 Michael Hayböck: "Ein guter Auftaktsprung, das tut richtig gut. Die Landung hat gepasst. Ich hatte schon das Vertrauen aus dem Probedurchgang."

17:27 Ruyu Kobayashi (JPN) 115,0m, 104,1 Punkte

Stephan Leyhe (GER) 129,5m, 136,0m



Die deutschen Fans tragen Leyhe zum klaren Duell-Sieg und auf Rang 10.

17:25 Taku Takeuchi (JPN) 117,0m, 110,0 Punkte

Domen Prevc (SLO) 124,5m, 126,5 Punkte



War das die Nervosität? Der jüngste Prevc-Bruder gewinnt sein Duell, doch das reicht nicht für einen Spitzenplatz.

17:23 Robert Johansson (NOR) 118,5m, 115,6 Punkte

Michael Hayböck (AUT) 135,0m 149,9 Punkte



BÄRENSTARK! Was für ein Auftakt für den ÖSV-Adler. Das bringt die Zwischenführung!

17:21 Tim Hilde (NOR) 121,0m, 121,0 Punkte

Peter Prevc (SLO) 130,0m, 137,6 Punkte



Peter Prevc ist rechtzeitig zum Tour-Beginn wieder in Form!

17:17 Mackenzie Boyd Clowes (CAN) 120,0m, 117,1 Punkte

Andreas Kofler (AUT) 129,0m, 136,1 Punkte



Stark! Kofler gewinnt sein Duell und liegt aktuell an 7. Position

17:15 Das nächste Duell mit österreichischer Beteiligung. Andi Kofler ist gefordert.

17:15 Pius Paschke (GER) 123,0m, 124,7 Punkte

Jakub Janda (CZE) 127,0m, 130,3 Punkte



Der Tournee-Sieger von 2006 eindeutig weiter.

17:13 Woytech Stursa (CZE) 127,5m, 132,4 Punkte

Andreas Wellinger (GER) 127,0m, 131,6 Punkte



Der Deutsche kommt zu Sturz, allerdings erst nach der Sturzlinie. Debütant Stursa ist weiter!

17:10 Noriaki Kasai (JPN) 124,0m, 127,1 Punkte

Richard Freitag (GER) 129,0m, 137,1 Punkte



"ZIiiiiiiiieh"! Die deutschen Fans schreien Freitag zum Sieg über den Oldie.

17:08 Jan Ziobro (POL) 115,0m, 109,9 Punkte

Piotr Zyla (POL) 133,0m, 146,6 Punkte



Zyla gewinnt das Polen-Duell. Und wie! Ein starker Sprung

17:06 Markus Schiffner: "Mit dem Duell hab ich mich nicht ausgezeichnet, auch wenn ich weiter bin."

17:06 Halvor Granerud (NOR) 124,0m, 124,1 Punkte

Denis Kornilow (RUS) 120,5m, 119,8 Punkte



Granerud ist weiter, erstmals gewinnt ein schlechter gereihter sein Duell.

17:04 Dimitri Wassilliew (RUS) 121,0m, 119,2 Punkte

Daiki Ito (JPN) 124,5m, 127,3 Punkte



Nicht geglänzt, doch der Japaner ist weiter. Bisher haben stets die in der Qualifikation Besseren gewonnen.

17:02 Jernej Damjan (SLO) 124,0m, 125,7 Punkte

Vincent Descombes Sevoie (FRA) 126,0m, 132,1 Punkte



LKnappe Angelegenheit, doch der Franzose ist weiter.

17:00 Karl Geiger (GER) 127,0m, 129,5 Punkte

Severin Freund (GER) 129,0m, 129,9 Punkte



Der Vorjahres-Sieger gewinnt trotz einer vverwackelten Landung das Duell und kickt den Lokalmatador raus.

16:58 Florian Altenburger (AUT) 117,0m, 108,7 Punkte

Markus Schiffner (AUT) 121,0m, 115,6 Punkte



Das erste Österreicher-Duell geht an Schiffner. Damit ist Altenburger draußen. Allerdings waren beide Sprünge nicht das Gelbe vom Ei.

16:56 Klemens Muranka (POL) 119,0m, 113,6 Punkte

Cene Prevc (SLO) 132,5m, 142,2 Punkte



Der Prevc-Klan zeigt so richtig auf!

16:53 Simon Ammann (SUI) 123,0m, 115,7 Punkte

Jurij Tepes (SLO) 133,5m, 142,2 Punkte



Es geht dahin! Das zeigt uns auch der Slowene mit der Bestwiete.

16:52 Dawid Kubacki (POL) 129,5m, 137,1 Punkte

Yevgenyi Klimov (RUS) 132,0m, 138,8 Punkte



Ein sensationeller Sprung des ehemaligen Kombinierers zur bisherigen Bestweite.

16:49 Roman Koudelka (CZE) 119,0m, 115,7 Punkte

Andreas Wank (GER) 125,0m, 125,8 Punkte



Der Deutsche gewinnt klar das Duell, kommt aber an die Weiten des ersten Paars nicht heran.

16:48 Andreas Stjärnen (NOR) 126,0m, 128,1 Punkte

Stefan Hula (CZE) 129,0m, 136,0 Punkte



Es geht gleich im ersten Duell so richtig weit! Da wird man auch als Lucky Loser weit springen müssen.

16:45 Und der Wettkampf beginnt! Andreas Stjärnen (NOR) sitzt auf dem Zitterbalken.

16:42 Gleich zwei Österreicher-Paare warten auf uns. Die ersten Im Paar 6 kommen gleich zwei rot-weiß-rote Athleten dran.

16:42 Wie immer ist die Stimmung in Oberstdorf hervorragend. 25.000 begeisterte Fans jubeln im Stadion.

16:33 Wie seit 1997 wird der erste Durchgang der Vierschanzentournee im K.o.-System absolviert. Die 25 Duell-Sieger und die fünf besten Verlierer steigen ins Finale aus.

16:33 Michael Hayböck holte in den letzten beiden Jahren jeweils Platz zwei in Oberstdorf.

16:17 Gleich vier ÖSV-Adler sind im Gesamtweltcup in den Top Ten. So gut waren die rot-weiß-roten Skispringer zuletzt 2012. Stefan Kraft hat im Probedurchgang noch einmal als Weitester aufgezeigt.

15:06

15:06 Die wichtigsten Paare:

Altenburger (AUT) - Schiffner (AUT)

Boyd-Clowes (CAN) - Kofler (AUT)

Hilde (NOR) - P. Prevc (SLO)

Johansson (NOR) - Hayböck (AUT)

Takeuchi (JPN) - D. Prevc (SLO)

Tollinger (AUT) - Fettner (AUT)

Zografsky (BUL) - Kraft (AUT)

Fannemel (NOR) - Stoch (POL)

Lamy Chappuis (FRA) - Tande (NOR)