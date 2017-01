Knie-OP gut überstanden Conny Hütter schickt Grüße aus dem Spital

Julian Eberhart setzte sich mit einem Schussfehler vor Michal Slesingr (CZE) und Dominik Windisch (ITA) in 26:57,5 Minuten durch. Für Eberhard war es sein zweiter Weltcup-Sieg nach seinem Erfolg in Chanty-Mansijsk im letzten März."Ich habe alle gegeben, es war brutal heute. Ich habe mich über Weihnachten gut vorbereitet und bin mit großer Vorfreude in das heutige Rennen gegangen. Beim Schießen habe ich sehr konzentriert gearbeitet und genau das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Auf der Loipe habe ich von Beginn an alles riskiert. Ich habe mich am Ende mit letzter Kraft ins Ziel gerettet. Länger hätte der Wettkampf nicht mehr dauern dürfen. Jetzt bin ich natürlich überglücklich", freute sich der strahlende Sieger.