Der Gesamtsieger der Vierschanzentournee heißt Kamil Stoch! Nach dem ersten Durchgang lieferten sich der Pole und Daniel Andre Tande (NOR) noch ein enges Match, dann schlug aber der Defektteufel zu. Beim Norweger ging während seines Sprungs die Bindung auf und er konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Stoch ließ nichts anbrennen und holte sich auch den Tagessieg.Leider nicht um den Gesamtsieg mitreden konnte Stefan Kraft. Vor dem Bewerb hatte sich der Salzburger noch kleine Hoffnungen gemacht. Schon den ersten Durchgang verpatzte Kraft: Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin ahnungslos. Auch beim Probedurchgang ist nichts gegangen. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Es ist natürlich sehr, sehr bitter." Am Ende wurde es lediglich Rang 25., somit fiel der Salzburger auch vom Gesamt-Stockerl.Für Michael Hayböck endete die Tournee mit einem versöhnlichen Ergebnis. Nach überstandener Virus-Erkrankung flog der Oberösterreicher auf den sehr starken zweiten Platz. "Es ist einfach unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Energie hergeholt habe", freute sich Hayböck über seine Top-Platzierung.Bester Österreicher in der Gesamtwertung wurde überraschend noch Manuel Fettner, der sich den fünften Platz vor Kraft sicherte.