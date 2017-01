Der absolute Wahnsinn! ÖSV-Jungstar Scheyer holt Abfahrtssieg in Altenmarkt

Stoch-Doppelsieg in der Heimat Schlierenzauer springt in Wisla auf Rang acht

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 16. Jänner: Ein fairer Handshake! Roger Federer gewinnt sein Comeback-Match auf der ATP-Tour gegen Jürgen Melzer in vier Sätzen. (Foto: Aaron Favila (AP))

Haben Sie Frieden mit der Streif geschlossen?"Ich führte nie Krieg. Letzte Woche fuhr ich die Streif runter – cooler Tag! Beim Zielsprung dachte ich: Topfit hier runterfahren, das wäre es. Nicht die Streif oder mein Sturz regt mich auf, sondern dass Didier Cuche hier so oft gewann und ich nichts dagegen tun konnte."Was denken Sie heute, wenn Sie Ihren Sturz im Video sehen?"Es ist, wie wenn eine Playmobil-Figur 70 Meter durch die Luft wirbelt. Es berührt mich nicht. Ich bin mir fremd – immer noch. Der Tag vom Sturz ist aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich fing danach bei null an: Ich konnte nicht reden. Ich konnte keine Gabel halten. Ich konnte nichts schmecken, nicht riechen. Ich kannte meinen Namen nicht. Ich wusste nicht, wer ich bin."Wie ging es bergauf?"Ich musste alles selbst erfragen. So wurden blockierte Verbindungen im Hirn freigeschalten. Ich habe drei, vier Jahre alles hinterfragt. Hart, weil ich dabei merkte: Früher war alles besser."Was war das Schwierigste?"Am härtesten traf es mein Umfeld. Ich erkannte meine Freundin nicht wieder, als sie zu mir ans Krankenbett kam. Ich hielt sie für eine Therapeutin."Klingt nach Beziehungsstress."Kerstin war gut zu mir. Ich konnte keine Gefühle empfinden. Ich musste Liebe neu lernen."Ist Ihnen das gelungen?"Ich denke, ja. Wir sind jetzt verheiratet, haben eine Tochter. Aber ich weiß nicht, wie sehr ich sie vor dem Sturz liebte. Es gibt keinen Vergleich."2016 wurde das Spektakel Streif von Stürzen überschattet."Skisport ist Risiko. Das ist so und bleibt so. Ich habe das Gefühl, je mehr man dagegen kämpft, desto blöder wird es."Hermann Maier möchte, dass der Zielsprung wieder weiter geht."Der Sprung ist nicht schwierig. Ich machte vor dem Sturz einen kleinen Fahrfehler. Bei Tempo 140 halte ich das Risiko zu hoch für einen 70-m-Sprung."Sie sind heute Mentaltrainer. Was raten Sie einem jungen Läufer vor dem Streif-Debüt?"Schau am Start nur nicht dem Läufer vor dir nach. Der springt nämlich weg und du glaubst: Er landet nie wieder. Nicht gerade motivierend."Sind Sie heute gesund?"Ich schaffte beim Weltcup-Comeback Platz 21, obwohl ich nicht einmal den Rucksack mit den Skischuhen tragen konnte. Heute geht es mir gut. Ich hatte sehr, sehr viele Schutzengel. Vielleicht mehr als Michael Schumacher ."