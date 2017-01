1. Abfahrtstraining in Kitzbühel Vincent Kriechmayr (AUT) (Foto: GEPA pictures)

"Wir werden alles daran setzen, seine Siegesserie zu beenden", stellt Max Franz klar. "Jansrud ist momentan unglaublich locker drauf, deshalb fährt er gut", glaubt Matthias Mayer das Geheimnis des "Super-Elchs" gelüftet zu haben.Aber: Auch Österreichs Asse greifen nach dem Sieg. "Neben der WM ist das der wichtigste Super-G des Jahres", gesteht Mayer im Gespräch mit "Heute". "Es ist ein Herantasten an das Highlight am Samstag. Vor allem die Passage über den Hausberg und die Traverse kosten viel Überwindung."Im Vorjahr fehlte "Mothl" verletzt. Die legendäre Sturz-Orgie verfolgte er im TV. "Es war extrem hart zuzusehen, als einer nach dem anderen im Netz gelandet ist."Heißestes ÖSV-Eisen im Super-G ist Hannes Reichelt. Der Routinier fuhr als einziger in diesem Winter aufs Podest.