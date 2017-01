Für eine Schrecksekunde hat abermalsgesorgt. Die Amerikanerin ist in der Panorama-Kurve weggerutscht und landete im Fangnetz. Der lädierte Oberarm hat aber nichts abbekommen. "Mir tut schon alles ein bisschen weh, aber es ist nichts passiert. Das war einfach Pech", gab Vonn Entwarnung nach dem Abflug.Den Sieg holte sich Lara Gut (SUI) vor Sofia Goggia (ITA) und Ilka Stuhec (SLO). Beste ÖSV-Dame wurde Nici Schmidhofer als Fünfte. "Oben habe ich es leider nicht ganz durchgezogen. Es war zu direkt und nicht ganz am Limit", analysierte Schmidhofer im Ziel.entschied sich doch für einen Start in Cortina und holte sich den 19. Platz: "Es war wieder eine gute Steigerung. Ich konnte mich zum Training steigern, es ist wichtig, dass ich viele Renn-Kilometer sammeln kann. Manche Kurven geben mir im Moment viel Sicherheit und das muss ich mitnehmen."