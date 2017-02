"Das ist mein Ort" Stefan Kraft gewinnt auch das Skifliegen in Oberstdorf

Bei 201 Metern kam Gregor Schlierenzauer aus dem Gleichgewicht und stürzte schwer. Zunächst blieb der 27-Jährige regungslos liegen und musste ärztlich versorgt werden. Laut der ersten Diagnose hat sich der Tiroler erneut am rechten Knie verletzt, wo er sich zuvor schon das Kreuzband gerissen hatte.Erst vor drei Wochen kehrte Schlierenzauer in den Weltcup zurück. Laut einer ersten Diagnose ist die Schwellung im Knie nicht so groß, wie anfänglich befürchtet. Der Adler erlitt allerdings schwere Prellungen im Brustbereich. Laut ÖSV-Pressesprecher Florian Kotlaba hat es Schlierenzauer aber nicht so schlimm erwischt, wie zuerst befürchtet.