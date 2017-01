Lindsey Vonn gestürzt Lara Gut gewinnt Abfahrt in Cortina d'Ampezzo

An der gleichen Stelle war die 32-Jährige bereits im Training abgeflogen. Mit knapp 100 km/h krachte Vonn unmittelbar nach dem Tofanaschuss ins Netz. Dabei blieb Vonn unverletzt. Eine weitere Armverletzung hätte das Karriereende bedeuten können. Doch die US-Amerikanerin konnte selbst ins Ziel fahren."Es war sicher mein Fehler", zeigte sich die elfmalige Siegerin in Cortina selbstkritisch. "Mein Rücken tut etwas weh, auch mein Arm schmerzt", erzählte Vonn nach dem Rennen. Gut, dass ihr Freund Kenan Smith erstmals bei einem Weltcuprennen dabei ist. Der American-Football-Coach kümmerte sich gleich im Ziel um seine Herzensdame und spendete Trost. Am Sonntag gibt es im Super-G die nächste Chance.