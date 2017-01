Verdacht auf Schleudertrauma ÖSV-Adler schockt mit Horrorsturz am Bergisel

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 4. Jänner: Schock beim Bergisel-Springen! ÖSV-Talent Florian Altenburger ist im Aufsprung schwer gestürzt (Foto: GEPA pictures)

zog ein Fan-Selfie einer schnellen Zeit vor. Der Party folgt am Donnerstag der Slalom – vielleicht ein historischer. Hirscher greift auf dem Sljeme-Hang nach seinem vierten Zagreb-Sieg in Serie – das gelang noch keinem Slalom- Ass. Die Erfolgsserie Marcels begann 2012. Da sorgte die "Einfädelaffäre" für böses Blut.Dann triumphierte er 2013 und 2014 – heuer zum vierten Mal? "Ich mag dieses Rennen", sagt Hirscher, der am Donnerstag zum 100. Mal auf das Podest fahren kann. Bei den Herren schafften das nur Girardelli (100) und Ingemar Stenmark (Sw, 155). Wer ist heute Favorit? "Der Sieg führt über Kristoffersen", glaubt Hirscher.