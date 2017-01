Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

Mit der Startnummer eins zauberte Alexis Pinturault einen absoluten Traumlauf den Cuenisbergli hinunter. Vor allem im extremen Zielhang war der Franzose nicht zu schlagen. Mit Philipp Schörghofer und Marcel Hirscher kamen ihm aber zwei Österreicher noch am nähesten.Mit einer absoluten Kampflinie holte sich Hirscher die Laufbestzeit im zweiten Lauf. Philipp Schörghofer kam da absolut nicht heran und fiel auf den dritten Endrang zurück, jubelte aber auch über einen Podestplatz.Doch Alexis Pinturault rettete am Ende vier Hundertstel ins Ziel und feierte seinen dritten RTL-Sieg in dieser Saison. Marcel Hirscher durfte sich dennoch freuen, denn es war sein 100. Podestplatz im Weltcup."Es war vier Hundertstel zu langsam. Der zweite Durchgang war gewaltig, da habe ich mir im Ziel gedacht: Ja bist du deppat. Super, dass ich wieder am Stockerl bin, das sind dicke 80 Punkte", meinte Hirscher nach dem Rennen.Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: