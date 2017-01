Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

Nach dem ersten Durchgang führte Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen (NOR) klar vor Manfred Mölgg (ITA). Die beiden hatten aber bei ihrer Fahrt noch gute Sicht. Gerade bei Marcel Hirscher zog sich ein dichtes Nebelband über die Strecke, somit fuhr der Salzburger im Blindflug auf den 6. Zwischenrang.Auch im zweiten Durchgang zog sich der Nebel in die Strecke hinein, die Läufer kamen mit den wechselnden Bedingungen nur ganz schwer zurecht.Mit der Wut im Bauch aber im Blindflug, bliesen die ÖSV-Athleten zur Aufholjagd. Zuerst knallte Manuel Feller eine tolle Zeit in den Schnee und flitzte noch auf Platz sieben nach vorne.Marcel Hirscher brannte eine großartige Fahrt in den Schnee, vor allem im Steilhang machte der Salzburger einige geniale Schwünge, seine perfekte Technik spülte ihn noch auf den tollen dritten Platz nach vorne. "Es war nicht mehr mehr drin. Ich habe aber auch Glück gehabt, dass Felix fünf Hundertstel langsamer war. Es war ein All-In-Lauf und ziemlich am Limit. Gegen Kristoffersen ist im Moment kein Kraut gewachsen.Den Sieg holte sich wieder einmal Henrik Kristoffersen (NOR) vor Manfred Mölgg (ITA).Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: