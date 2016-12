Ärger über Staatsfunk Darum zeigte ORF "Landkrimi" statt Hirscher-Race

Gemeinsam mit Ö3 Marcel Hirscher gratuliert Fan zum 100. Geburtstag

"Das war eine richtige Packung, eine ordentliche Tetschn", gestand der noch immer verkühlte Gesamtweltcup-Führende, der ohne groben Schnitzer blieb. "Ich habe noch keine Erklärung." Viel Zeit, sie zu finden, hat Hirscher nicht. Am Donnerstag steigt in Santa Caterina die Super-Kombi. "Ausgiebig analysieren und trainieren", lautet das Motto bis dahin.Hirschers Plan für heute: Neben dem geplanten Slalom-Training ein paar Super-G-Schwünge einlegen. "Ich will für die Kombi gerüstet sein." 151 Punkte liegt Hirscher im Weltcup noch vor Jansrud. Der Norweger kann am Mittwoch in der Abfahrt weiter verkürzen.