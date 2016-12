Das Knie schmerzt Zwangspause! Svindal muss Santa Caterina auslassen

Trotz Rekordausbeute im Gesamtweltcup (nie zuvor hatte er zu dieser Zeit bereits 633 Punkte) wagt der 27-Jährige das Speed-Abenteuer und schnallt in Santa Caterina (It) die Super-G-Latten an. Zum bereits zweiten Mal im noch jungen Winter. In Val d’Isère (Fr) schwang Hirscher, nach wie vor der letzte rot-weiß-rote Sieger in dieser Disziplin, als 13. ab.Angriff total statt Verteidigung! Ein Start in der Abfahrt (Mittwoch) ist aber ausgeschlossen. Das erste (und einzige) Training auf der Piste "Deborah Compagnoni" dominierte Lokalmatador Christof Innerhofer (It). Die ÖSV-Stars sind in Lauerstellung: Matthias Mayer und Hannes Reichelt folgen auf den Plätzen zwei und drei – allerdings mit Torfehler.Max Franz, der Sensationssieger von Gröden (It), schwang auf Rang 21 ab. Co-Favorit Kjetil Jansrud (Nor) wurde nur 37. Romed Baumann stürzte und verletzte sich am Daumen – sein Start ist aber nicht gefährdet.